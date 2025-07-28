La DOP Les Garrigues, a l'expectativa de l'afectació "indirecta" de l'acord aranzelari
La denominació diu que la taxa del 15% els afectarà poc perquè exporten "quantitats molt petites" als Estats Units
La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues estima que l'acord aranzelari entre els Estats Units i la Unió Europea (UE) tindrà un impacte directe baix a la denominació, però es mostren a l'expectativa de com els pot afectar indirectament al mercat global. El seu president, Enric Dalmau, ha valorat, sobre el gravamen del 15%, que no els "pot afectar gaire" de manera directa, ja que el mercat nord-americà representa un volum baix de les seves exportacions. També preveu que el factor que "marcarà" el preu, per sobre dels aranzels, serà si a Andalusia hi ha una bona collita.
La DOP Les Garrigues aplega 3.200 productors de 21 cooperatives que representen un total de 27 municipis de les Garrigues, el sud de l'Urgell i el sud del Segrià, i sumen una producció d'entre 6 i 7 milions de quilos d'oli anuals.
El president de la DOP Les Garrigues preveu que els productors que exporten als Estats Units ho seguiran fent, tot i l'augment d'aranzels. "Els que estan als Estats Units han hagut d'invertir molts diners i qui ha fet una inversió no crec que la vulgui perdre", ha explicat.
Dalmau també ha assenyalat la baixada dràstica del preu de l'oli d'"un 45% mínim respecte de l'any passat", que fa que tot i el gravamen del 15%, l'oli segueixi sent "molt més barat" que fa un any. En aquest sentit, considera que el preu de l'oli no el marcaran els aranzels, sinó la producció. En el seu cas, la DOP preveu "per fi" una "bona collita", després de tres anys dolents marcats per la sequera.