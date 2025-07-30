Destinar-hi el 20% del sou: aquest és l’esforç per llogar (i comprar) un habitatge a Lleida
El percentatge dels ingressos familiars necessari per accedir a un habitatge ha crescut durant el segon trimestre de 2025 fins al 24% en el cas de la compra, un punt per sobre de l'any anterior, i fins al 38% en el cas del lloguer, dos punts més respecte al mateix període de 2024, segons revela un estudi publicat per Idealista.
Des d'Idealista han assenyalat que la manca d'oferta i l'increment dels preus és la causa principal d'aquest augment en l'esforç per comprar o llogar, superant àmpliament els límits recomanats pels experts en el cas del lloguer. Francisco Iñareta, portaveu d'Idealista, ha declarat que "la situació de l'habitatge de lloguer està en estat d'emergència i propera a desbordar-se en moltes localitats, empenyent a comprar les famílies que tenen la més mínima possibilitat".
El portaveu també ha criticat "la manca de visió de l'administració durant els darrers anys", que segons ell ha impedit la construcció de nous habitatges on eren necessaris, tensionant enormement el mercat de compra.
Nou capitals superen el 30% d'esforç en el lloguer
Actualment, hi ha nou capitals on l'esforç per llogar un habitatge de dues habitacions supera el 30% recomanat pels experts. Barcelona encapçala aquesta llista exigint el 44% dels ingressos familiars per al lloguer, seguida per Palma (43%), Màlaga (42%), València (40%), Alacant (40%) i Madrid (39%), així com Segòvia (34%), Sant Sebastià (33%) i Las Palmas de Gran Canària (32%).
En canvi, l'esforç més baix es registra a Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Terol (19%), i a Melilla, Càceres, Lleida, Palència i Osca, totes amb un 20% d'esforç necessari.
Cal destacar que Segòvia, Conca i Alacant són les ciutats on més ha crescut l'esforç, amb un increment de tres punts percentuals. Mentrestant, a nou capitals l'esforç s'ha reduït, especialment a Barcelona, Palma i Santa Cruz de Tenerife, on ha caigut dos punts. A Madrid, l'esforç ha augmentat en un punt.
Les províncies amb major esforç de lloguer
Per províncies, Màlaga és la que exigeix un major esforç per llogar un habitatge als locals, arribant al 55% dels ingressos familiars. La segueixen Balears (52%), Barcelona (42%), València (39%), Santa Cruz de Tenerife (38%), i Alacant i Madrid (ambdues amb un 37%).
Sant Sebastià: l'única on comprar suposa més esforç que llogar
En la majoria dels casos, l'esforç per comprar és menor que per llogar, amb l'excepció de Sant Sebastià. Hi ha cinc capitals amb taxes d'esforç per a la compra superiors al 30% recomanat: Palma (43%), Màlaga (37%), Sant Sebastià (37%), Madrid (36%) i Barcelona (31%).
Per sota es troben Alacant (29%), Santa Cruz de Tenerife (26%), Cadis, Granada i València (25% en les tres ciutats). La menor taxa d'esforç per comprar es dona a Jaén (10%), Lleida (11%), Palència (12%), i a Conca, Terol i Osca (13% en les tres).
Entre les províncies, Balears i Màlaga són les que exigeixen un major esforç de compra, amb el 44% dels ingressos familiars. Les segueixen Santa Cruz de Tenerife (35%), Alacant (29%), Madrid (27%) i Las Palmas (26%). A la província de Barcelona l'esforç se situa en el 19%, mentre que Ciudad Real, Jaén i Terol són les menys exigents per comprar un habitatge, amb una taxa del 10%.