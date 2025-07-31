BANCA
CaixaBank guanya un 10,3 per cent més fins al juny
El banc afirma que ha recorregut l’impost a la banca. El Santander tanca el millor primer semestre de la seua història
CaixaBank va tancar el primer semestre de l’any amb un benefici net de 2.951 milions d’euros, un 10,3 per cent més que en el mateix període de 2024, arran del fort creixement de l’activitat i la fortalesa financera, segons va informar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L’entitat va explicar que el resultat s’ha vist impactat per l’impost sobre el marge d’interessos i comissions, que aquest any es comptabilitza de manera lineal cada trimestre i que ha significat un pagament de 296 milions, i va assenyalar que, si s’hagués meritat igual el 2024, l’augment del benefici seria de l’1%.
En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va afirmar que l’entitat ha recorregut l’impost a la banca del 2024, encara que ha complert el pagament a Hisenda.
D’altra banda, va explicar que, fins al passat mes de juny, el banc ha “incrementat notablement” el volum de negoci amb famílies i empreses, mentre que ha mantingut la fortalesa de capital i ha reduït els saldos dubtosos.
Per la seua part, el Banc Santander ha obtingut un benefici rècord en el primer trimestre de l’any de 6.833 milions d’euros, un 13% més que en el mateix període de l’any passat, segons els resultats que ha enviat a la CNMV.
Només en el segon trimestre, el benefici va ser de 3.431 milions, un augment del 7 per cent, batent per cinquè trimestre consecutiu els rècords de guanys.
Els ingressos dels primers sis mesos de l’any es van mantenir estables en 31.010 milions d’euros, amb els ingressos per comissions en un màxim de 6.684 milions (+3%), que compensa el 3,8% menys de marge d’interessos, amb 22.056 milions en el semestre.
El Santander va anunciar a més una recompra d’accions per valor de 1.700 milions d’euros.