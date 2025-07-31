INE
La inflació accelera al 2,7% al juliol per l’electricitat i els carburants
Segons la dada de l’IPC avançat, que situa la subjacent en el 2,3%. El Govern central defensa que aquest augment és “compatible amb el dinamisme de l’economia”
Els preus han augmentat aquest mes un 2,7% a Espanya respecte al mateix mes de l’any passat, un repunt quatre dècimes superior al registrat al juny, a causa de l’encariment de l’electricitat, que el juliol de l’any passat havia baixat, així com, en menor mesura, dels carburants, el preu dels quals ha pujat més que el 2024. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir la dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) del juliol, que si es confirmés seria el segon repunt consecutiu de la inflació, que se situa així en el nivell més alt des del febrer. Pel que fa a la inflació subjacent (que no té en compte els preus dels aliments no elaborats ni dels productes energètics al ser els més volàtils), va augmentar una dècima al juliol, fins al 2,3%. L’INE publicarà les dades definitives de l’IPC d’aquest mes el proper 13 d’agost.
Poder adquisitiu
El ministeri d’Economia va defensar que aquesta evolució dels preus “és compatible amb un fort dinamisme de l’economia espanyola, que es manté com a motor de creixement entre els principals països europeus”. “Aquesta estabilitat dels preus, el rècord en la creació de llocs de treball i les pujades dels salaris estan permetent a les famílies recuperar de forma progressiva el seu poder adquisitiu”, va afegir.
Per contra, el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) va mostrar la seua preocupació per la pèrdua de competitivitat que suposa l’increment de la inflació i va avisar de més pujades al llarg de l’estiu. També el sindicat UGT va alertar que la tendència alcista de l’IPC pot mantenir-se durant els propers mesos, tant per la volatilitat en el preu dels productes energètics i altres grups d’aliments com per la incertesa que envolta l’economia mundial.
El preu de fruites i verdures es dispara un 18% l’últim any
El preu de les fruites i verdures s’ha disparat un 18% en els últims 12 mesos, segons les dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que va advertir ahir de l’“extraordinària pujada” del 4,48% en aquesta partida el mes després de conèixer-se la dada avançada de l’IPC del juliol. Dins d’aquesta categoria, el que més ha pujat de preu són els llimons, que són un 62% més cars, seguit per les peres conferència (31%) i la ceba de tub (29%). Després de la fruita i la verdura, el que més s’ha encarit són la carn i xarcuteria (10%).