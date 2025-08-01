BANCA
El BBVA guanya 5.447 milions fins al juny, un 9,1% més
Preveu beneficis de 48.000 M€ i repartir-ne 36.000 fins al 2028. Decidirà sobre l’opa al Sabadell després d’una junta el 6 d’agost
El BBVA va obtenir en el primer semestre de l’any un benefici atribuït de 5.447 milions d’euros, un 9,1% més que en el mateix període del 2024 i un nou rècord, gràcies al dinamisme de l’activitat a Espanya i Mèxic. Per àrees de negoci, Espanya va generar un resultat atribuït de 2.144 milions d’euros, que se situa un 21,2% per sobre de l’assolit en el mateix període del 2024, impulsat per l’evolució de tots els components del marge brut. Pel seu costat, BBVA Mèxic va assolir un resultat atribuït de 2.578 milions d’euros, xifra que suposa un creixement interanual del 6,3%.
Enmig de l’oferta pública d’adquisició (opa) llançada sobre el Banc Sabadell, l’entitat ha millorat les seues perspectives per al 2025 i els seus objectius financers per al període 2025-2028, en el qual espera obtenir un benefici atribuït acumulat en quatre anys d’aproximadament 48.000 milions d’euros i preveu disposar de 36.000 milions de capital de màxima qualitat per distribuir entre els seus accionistes. Per al període, BBVA estima que la seua ràtio d’eficiència millori fins a prop del 35% i que el patrimoni net tangible per acció més dividends se situï en el 15% en taxa anual composta. Aquests plans no tenen en compte l’impacte de l’opa, pendent de realitzar-se.
En aquest sentit, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, va defensar que l’operació que ha plantejat la seua entitat sobre el Sabadell és un “bon acord”, però no va garantir que finalment vagi a llançar l’opa i va traslladar que podria estudiar la possibilitat de retirar-la després de les juntes que el Sabadell té previstes celebrar el proper 6 d’agost. “Després de les juntes, òbviament, es pot prendre la decisió de retirar l’oferta, tenim aquesta possibilitat, i és una decisió que ha de prendre BBVA. Això succeirà després de les juntes, i el període d’acceptació, si decidim avançar, començarà a començaments de setembre”, va afirmar.
En el cas que l’opa no tanqui a favor seu, Genç va assegurar que la seua entitat “girarà full” i executarà el seu “increïble pla” fins al 2028.