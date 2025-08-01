POLÍTICA
El vi tindrà l’aranzel màxim nord-americà del 15% des d’avui
Els cellers lleidatans assumeixen que hauran de retallar marges si volen vendre als EUA. Brussel·les espera que Trump respecti el pacte: “La bola és al seu terrat”
La Comissió Europea va afirmar ahir que el vi i les begudes espirituoses estaran entre els productes a què els Estats Units imposaran des d’avui, 1 d’agost, un aranzel màxim del 15%. Així ho va explicar malgrat que continuava negociant “el major nombre possible d’exempcions, fins i tot per a productes tradicionals de la UE com el vi i les begudes espirituoses”, segons el portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill. En aquest context, fonts del sector vitivinícola de Lleida van lamentar aquest “nou impost”. Van advertir que l’única opció per poder ser competitius en un mercat tan madur com el nord-americà passarà per reduir preus i marges, perquè els distribuïdors no ho faran. Van admetre que serà molt difícil que les empreses lleidatanes puguin apujar preus davant dels nous aranzels.
Per la seua part, el lobby del vi europeu i el nord-americà pressionaven a contrarellotge les administracions respectives per aconseguir que aquest producte no tingui aranzels en les exportacions respectives.
El secretari general de l’Associació Vinícola Catalana, Toni Cruces, va afirmar que la situació reflecteix la “incertesa” del sector quan l’administració europea continuava negociant amb la nord-americana una llista de productes exempts de tarifes
Amb tot, la situació dels aranzels segueix sense estar del tot clara davant de la falta de documents firmats per Brussel·les i Washington. La Comissió espera que els EUA apliquin el pacte assolit per aplicar aranzels màxims d’un 15% encara que l’acord formal no es finalitzi avui, data límit que va fixar Washington per aplicar un recàrrec del 30% a totes les importacions europees. Segons Gill, les autoritats nord-americanes es van comprometre a aquesta xifra per als aranzels als productes europeus i per tant “ara és cosa dels Estats Units aplicar-los i la bola és al seu terrat”.
En aquest context, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir una nova pròrroga de noranta dies en l’aplicació de la majoria d’aranzels per a Mèxic després d’una conversa telefònica amb la mandatària de Mèxic, Claudia Sheinbaum. “Mèxic continuarà pagant un aranzel del 25% pel fentanil, un aranzel del 25% als automòbils i un aranzel del 50% a l’acer, l’alumini i el coure”, va declarar a la plataforma Truth Social. Ahir va afirmar que els aranzels “estan fent els Estats Units grans i rics de nou”.