LABORAL
Els empleats del metall de Lleida tindran una pujada de sou del 3%
El pacte de la patronal Femel, CCOO i UGT preveu increments del 2,5 per cent el 2026 i el 2027. L’acord afecta els més de 13.000 treballadors del sector
La patronal del sector del metall de Lleida Femel i les organitzacions sindicals UGT i CCOO han pactat el nou conveni per als més de 13.000 treballadors empleats a les comarques de Lleida i que estarà en vigor des d’aquest any i fins al 2027. El nou acord preveu un increment salarial del 3% per al 2025, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, i del 2,5% tant el 2026 com el 2027, segons va informar ahir UGT-FICA de les Terres de Lleida.
A més, el pacte inclou una clàusula de revisió salarial anual que preveu l’aplicació de la diferència respecte a l’Índex de Preus de Consum, amb un límit del 85 per cent, a les pagues extraordinàries. Aquestes també tindran un increment addicional del 2 per cent anual durant els anys de vigència del conveni, excepte en empreses amb condicions superiors.
En l’àmbit social i organitzatiu, s’ha acordat l’ampliació de les vacances fins a 22 dies feiners i la possibilitat d’acumulació del crèdit sindical en empreses de menys de 50 empleats. També s’ha millorat la cobertura de les dietes, que passen a 12 euros sense necessitat de justificació i s’actualitzaran anualment.
El conveni preveu l’adaptació de la jornada laboral en casos de violència de gènere quan hi hagi denúncia acreditada i reconeix el dret a disposar de 16 hores anuals per a visites mèdiques dins de la sanitat pública.
Avanços significatius
També s’ha avançat en matèria de participació sindical amb la inclusió de la representació dels treballadors en l’elecció de la mútua d’accidents, i per primera vegada es té cobertura de l’assegurança de conveni, que preveu indemnitzacions de 20.000 euros en casos d’incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o mort per contingències professionals, i de 15.000 euros per incapacitat permanent total.
Aquestes quantitats s’incrementaran en 1.000 euros el 2026 i 2027, segons UGT-FICA de les Terres de Lleida.
El sindicat va valorar de forma molt positiva l’acord i va assegurar que demostra que, “quan les organitzacions sindicals negocien des de la unitat i la fermesa, és possible aconseguir avanços significatius” per als treballadors.