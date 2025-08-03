ENTREVISTA
Josep M. Gonzàlez, director territorial de Caixabank a Catalunya: «Apostem per la inclusió real, allà on no arriba ningú»
Josep Maria Gonàlez analitza la implantació de l’entitat, el suport al teixit empresarial i les iniciatives socials que impulsen des de l’entitat. Destaca els més de cent anys d’història i el seu compromís amb els municipis.
Quina és avui la presència real de CaixaBank a Lleida?
Actualment tenim unes 80 oficines a la província, amb gairebé 215.000 clients i un volum de negoci proper als 11.000 milions d’euros. A 56 municipis som l’única entitat bancària. Això ens dona una gran responsabilitat, que hem reforçat des del setembre amb el servei d’Ofimòbil, una oficina itinerant que dona cobertura a 134 pobles sense presència bancària. Allà viuen més de 46.000 persones.
CaixaBank es compromet a no tancar oficines als pobles?
No hem abandonat cap municipi. Al contrari: continuem invertint en remodelacions –com a la Pobla de Segur– i ampliem serveis amb oficines Store, que obren matí i tarda. Apostem per la inclusió financera real, allà on no arriba ningú més.
Què representa el servei d’Ofimòbil per a CaixaBank?
És un símbol del nostre compromís amb el territori. Des que el vam posar en marxa al setembre, el nombre d’usuaris creix mes a mes. Entre gener i juny ha registrat un increment del 6% en operacions a través de l’empleat, del 27% en operacions en caixers automàtics i del 38% en visites de clients. Fins i tot rebem missatges d’agraïment dels veïns, cosa que ens impulsa a seguir.
Com ha evolucionat la cartera de clients entre particulars i empreses?
Dels gairebé 215.000 clients, uns 208.000 són particulars i més de 6.000 són empreses i pimes. Les quotes de mercat superen el 50% i el creixement és notable: l’any passat vam destinar 309 milions d’euros al teixit empresarial, un 31% més que l’anterior, a través de més de 2.200 operacions. Aquest any, la tendència segueix a l’alça.
Quins sectors destaquen ara en l’economia lleidatana?
L’agroalimentari és el més important, tant pel seu pes en el PIB com en el nostre negoci. També el transport –especialment per la matriculació de camions– i la construcció, tant pública com privada. A més, hi ha un nucli d’empreses tecnològiques molt actiu, especialment a la capital, i una indústria turística en creixement al Pirineu. L’ecosistema emprenedor també té cada vegada més pes.
Es nota l’impacte de la incertesa global, com els moviments de Donald Trump o els aranzels?
La incertesa sempre és un fre, però de moment no està paralitzant l’activitat. L’economia espanyola continua mostrant bones dades macroeconòmiques, amb una inflació continguda i tipus d’interès estables. Les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) segueixen sent positives i això anima tant el consum com la inversió.
Quina dinàmica presenta el mercat hipotecari a Lleida?
Hi ha molta demanda d’habitatge i poca oferta, la qual cosa sosté l’alça de preus. Tot i així, el mercat hipotecari està creixent amb força, especialment perquè la majoria d’hipoteques actuals són a tipus fix. És una fórmula que recomanem si es busca seguretat, i ara, amb els tipus encara baixos, és un bon moment per contractar-la.
Quins compromisos socials destaquen des de CaixaBank a Lleida?
Acabem de llançar Generació +, una nova proposta per a clients sèniors, amb solucions financeres i d’acompanyament adaptades al repte de la longevitat. També continuem reforçant l’emprenedoria amb els premis EmprendeXXI, en col·laboració amb Enisa. I, per descomptat, mantenim la nostra tasca social: donem suport a entitats com el Banc dels Aliments, Càritas o Down Lleida, entre d’altres.
El voluntariat de CaixaBank també és essencial per a nosaltres. Aquest any, durant el mes social, més de 180 voluntaris van participar en 40 activitats, la qual cosa ha beneficiat 1.300 persones.
I en l’àmbit del teixit institucional o empresarial?
Col·laborem amb les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, La Trobada Empresarial al Pirineu –amb 900 assistents aquest any–, el Força Lleida i moltes altres entitats. De fet, sempre que podem, donem suport a les iniciatives que aporten valor al territori. CaixaBank reafirma així el seu doble vessant a Lleida: ser un motor econòmic i un agent social. I ho fa amb un peu en la tradició –oficines centenàries– i un altre en la innovació –Ofimòbil, Generació +, suport a empreses emergents–, sense perdre de vista el seu paper d’entitat arrelada i compromesa.