Els accionistes avalen el pols del Sabadell al BBVA amb la venda de TSB i el dividend de 2.500 milions
Josep Oliu els demana que reflexionin durant l'estiu sobre l'opa i el futur del banc vallesà
Els accionistes del Banc Sabadell han avalat aquest dimecres el pla que la cúpula de l'entitat ha dissenyat per respondre a l'opa del BBVA tot venent la filial britànica TSB i fent un repartiment extraordinari de dividends valorat en 2.500 milions d'euros. Ambdues decisions han sigut avalades de manera pràcticament unànime en dues juntes celebrades de manera successiva a la Fira de Sabadell. La trobada, una de les més multitudinàries que ha celebrat el banc en la seva història, ha servit també perquè el president, Josep Oliu, demani als inversors que reflexionin durant l'estiu sobre l'intent de compra del BBVA i els efectes que pot tenir pel futur del banc vallesà.
"Els agraeixo la seva presència i paciència assistint a les juntes. Només voldria desitjar-los un bon estiu i que reflexionin bé pel dia que hagin de decidir si volen continuar amb el projecte del Banc Sabadell com un banc de referència al nostre país, o no", ha asseverat Oliu abans d'acomiadar la reunió. Des de l'entitat també han destacat que tant els sindicats, com les patronals i les associacions de consumidors són contràries a l'opa anunciada pel BBVA fa un any.
En el cas de la primera de les juntes ha servit per ratificar la proposta de la direcció de vendre's TSB, l'aposta que el Sabadell va fer pel Regne Unit l'any 2015. Si tot surt com preveu l'entitat, la presència al mercat anglosaxó acabarà amb una venda de la filial al Banc Santander, que ja té una important presència al país, per 3.300 milions d'euros. Aquesta operació podria concretar-se al primer trimestre de 2026.
Segons la cúpula del Sabadell, la venda del banc generarà un excedent de capital a caixa que es pot repartir entre els accionistes amb un dividend extraordinari de mig euro per acció. Precisament, aquesta remuneració ha sigut aprovada a la segona votació de la jornada, que ha tingut lloc a la tarda, i que també ha tirat endavant amb un ampli suport dels inversors.
Amb tot, Oliu ha avisat que només podran rebre aquesta contraprestació aquells inversors que segueixin al banc i no es decantin per l'oferta de compra del BBVA. "És important precisar que si no s'és accionista en el moment del pagament, previsiblement l'abril de 2026, perquè s'han venut les accions o s'accepta l'oferta del BBVA, no es podrà cobrar el dividend extraordinari", ha detallat.
Evolució a borsa
Les decisions sorgides de les dues juntes d'accionistes que el Sabadell ha celebrat aquest dimecres han estat rebudes amb optimisme per part dels mercats. De fet, el banc registrava a primera hora de la tarda (15:45) una pujada de l'1,87% a l'Ibex, situant-se en 3,22 euros per acció. El BBVA, per la seva banda, també ha anotat números en verd, tot i que lleugerament menors, amb un increment de l'1,54% i 15,16 euros per acció. Ambdues entitats han registrat importants pujades d'ençà de l'inici de l'opa.