Un informe quantifica l'impacte econòmic de la gran apagada a les pimes de Lleida
L’Observatori de la Pime de Catalunya revela pèrdues de més de 60 milions, amb entre 519 i 38.027 euros per empresa
L'apagada elèctrica ocorreguda el 28 d'abril va tenir conseqüències greus per al teixit empresarial lleidatà, amb un impacte econòmic agregat que supera els 60 milions d'euros entre les petites i mitjanes empreses de la demarcació. Així ho constata una enquesta elaborada per l'Observatori de la Pime de Catalunya, que ha recollit 898 respostes vàlides de 904 empreses catalanes, evidenciant els efectes directes sobre la productivitat, la facturació i les infraestructures de milers de negocis.
L'estudi revela que gairebé set de cada deu empreses (69,1%) van declarar que la seva activitat es va veure totalment afectada, mentre que un 25,5% va patir afectacions parcials. Aproximadament la meitat dels negocis (49%) es va veure obligada a reduir la jornada laboral, generant un impacte econòmic mitjà de 1.701 euros per empresa, tot i que aquesta xifra varia significativament segons la dimensió i el sector d'activitat, oscil·lant entre els 519 euros per a les empreses més petites i els 38.027 euros per a les més grans.
Principals impactes econòmics en les pimes lleidatanes
La facturació ha estat l'aspecte més perjudicat per l'apagada, amb un 75,3% de les empreses reportant pèrdues directes en el seu volum de negoci. La reducció de la producció també ha estat significativa, afectant el 60% dels negocis enquestats. Altres conseqüències rellevants inclouen avaries a maquinària i equipaments (13,3%) i el malbaratament de mercaderies i matèries primeres (11,1%), que han suposat costos addicionals per a moltes empreses que ja operaven amb marges ajustats després de la pandèmia.
Greus afectacions a la mobilitat i la logística
L'apagada no només va impactar directament en l'operativa interna de les empreses, sinó que també va alterar seriosament la mobilitat i les cadenes logístiques. Entre les pimes lleidatanes que van veure condicionada la seva activitat per aquests motius, més de la meitat va haver de finalitzar anticipadament la jornada laboral (54,3%), el 34,3% no va poder complir amb les entregues previstes als clients i un 51,4% no va rebre els subministraments programats dels seus proveïdors. A més, el 14,3% es va veure obligat a suspendre reunions, afectant la gestió interna i les relacions comercials en un moment crític de l'any 2024.
Demandes empresarials i recomanacions futures
Davant la magnitud de l'impacte, les empreses enquestades han expressat diverses necessitats per afrontar situacions similars en el futur. Principalment, reclamen una millora substancial dels canals d'informació amb comunicacions més clares i àgils a través de múltiples vies. També consideren essencial establir protocols d'actuació ben definits i millorar la coordinació amb les companyies subministradores d'energia.
Pimec, per la seva banda, ha elaborat un conjunt de recomanacions perquè les empreses estiguin millor preparades davant possibles incidents similars durant aquest 2025. Entre les mesures proposades destaquen la instal·lació de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) i generadors per garantir el funcionament d'equips crítics, el desenvolupament de Plans de Continuïtat del Negoci (BCP), l'ús d'emmagatzematge al núvol i còpies de seguretat regulars, i l'establiment de canals alternatius de comunicació. La patronal també recomana formar adequadament el personal, realitzar simulacres periòdics i mantenir una coordinació interna eficaç per minimitzar els danys en futures incidències.