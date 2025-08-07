Entren en vigor els nous aranzels de Trump, amb un mínim generalitzat del 10%
Adverteix la UE que imposarà un aranzel del 35% a les importacions procedents dels Vint-i-set
Els nous aranzels mínims del 10% que els Estats Units han imposat a les importacions globals han entrat en vigor aquest dijous, 7 d’agost, segons l’ordre executiva firmada pel president nord-americà, Donald Trump i difosa la setmana passada per la Casa Blanca. El mandatari va anunciar el passat 1 d’agost la imposició de nous aranzels a desenes de socis comercials, que inclouen un mínim global del 10% i gravàmens a partir del 15% per a aquells països que tinguin superàvit comercial amb el país nord-americà.
En concret, el text, difós per la Casa Blanca, inclou una llista de gairebé 70 països, a més de la Unió Europea, als que s’aplicaran aranzels específics que oscil·len entre el mínim de 10 i el 41%, com és el cas de Síria. Aquells estats que no figurin al llistat tindran un gravamen predeterminat del 10%. Els aranzels entraran en vigor aquest 7 d’agost, segons es va plasmar al decret firmat per Trump poques hores abans de la data límit original del passat 1 d’agost.
Trump va anunciar a començaments d’abril un aranzel bàsic del 10% sobre les importacions de gairebé tots els socis comercials dels Estats Units, així com altres de més elevats per a una llarga llista de països. La mesura va ser suspesa poc després, durant 90 dies, per permetre les negociacions comercials.
Des d’aleshores, alguns països, entre ells Regne Unit i Japó, han arribat a acords amb el govern nord-americà per reduir els aranzels. Per la seua part, la Unió Europea va acceptar un gravamen a les seues exportacions del 15%. No obstant, Trump va advertir el passat 6 d’agost a la Unió Europea que imposarà un aranzel del 35% a les importacions procedents dels Vint-i-set, en comptes del 15% acordat a finals de juliol, si els europeus incompleixen el compromís d’invertir 600.000 milions de dòlars (518.473 milions d’euros) als Estats Units.
Per la seua part, la Casa Blanca ha informat de la imposició d’un aranzel addicional del 25% a les importacions procedents de l’Índia, que s’afegiria al gravamen del 25% anunciat a finals de juliol, per comprar "directament o indirectament" petroli rus.
A més, Trump també ha avisat que els aranzels per a les importacions farmacèutiques podrien arribar a assolir el 250%, després que l’inquilí de la Casa Blanca avisés la setmana passada 17 companyies del sector de la necessitat que es comprometin a abaixar els preus dels medicaments al país.
Aranzels del 100% a la importació de xips i semiconductors
En aquest context, el president dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres la pròxima imposició d’aranzels d’"aproximadament" el 100% per a la importació de xips i semiconductors, una mesura amb què aspira a pressionar perquè les empreses moguin la producció d’aquests productes a territoris nord-americans. "Si fabriques als Estats Units, no hi haurà recàrrecs", ha afirmat Trump, que ha obert la porta a què aquestes concessions s’estenguin també a les empreses que estiguin en procés de traslladar la producció o adquireixin certs compromisos, amb l’amenaça de "cobrar més endavant" si s’incompleixen aquests pactes.
En aquest sentit, ha afirmat que les empreses nord-americanes estan movent "ràpidament" la seua producció, en una compareixença en la qual Trump ha volgut presumir de la seua aliança amb empreses com Apple, que s’ha compromès a invertir 100.000 milions de dòlars per potenciar la producció nacional. El director executiu de la companyia, Tim Cook, ha assegurat durant l’acte a la Casa Blanca que aquest nou compromís eleva per sobre de 600.000 milions de dòlars la inversió als Estats Units.