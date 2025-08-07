BANCA
El Sabadell reparteix 2.500 milions en dividends i complica l’opa
La junta d’accionistes avala la venda de TSB i la distribució del benefici. Josep Oliu els demana que reflexionin durant l’estiu sobre el futur del banc
Els accionistes del Banc Sabadell van avalar ahir el pla que la cúpula de l’entitat ha dissenyat per respondre a l’opa del BBVA venent la filial britànica TSB i fent un repartiment extraordinari de dividends valorat en 2.500 milions d’euros.
Aquestes dos decisions van ser avalades de forma pràcticament unànime en dos juntes celebrades de forma successiva a la Fira de Sabadell. La trobada, una de les més multitudinàries que ha celebrat el banc en la seua història, va servir també perquè el president, Josep Oliu, demanés als inversors que reflexionessin durant l’estiu sobre l’intent de compra del BBVA i els efectes que pot tenir per al futur del banc vallesà.
Des de l’entitat també van destacar que tant els sindicats com les patronals i les associacions de consumidors són contràries a l’opa anunciada pel BBVA fa un any.
En el cas de la primera de les juntes, va servir per ratificar la proposta de la direcció de vendre’s TSB, l’aposta que el Sabadell va fer pel Regne Unit el 2015.
Si tot surt com preveu l’entitat, la presència al mercat anglosaxó acabarà amb una venda de la filial al Banc Santander, que ja té una important presència al país, per 3.300 milions d’euros, una operació que es podria concretar en el primer trimestre del 2026.
Excedent de capital
Segons la cúpula del Sabadell, la venda del banc generarà un excedent de capital a caixa que es pot repartir entre els accionistes amb un dividend extraordinari de mig euro per acció. Precisament, aquesta remuneració va ser aprovada a la segona votació de la jornada, que va tenir lloc a la tarda, i que també va tirar endavant amb un ampli suport dels inversors.
Amb tot, Oliu va avisar que només podran rebre aquesta contraprestació aquells inversors que segueixin al banc i no es decantin per l’oferta de compra del BBVA.
“És important precisar que si no s’és accionista en el moment del pagament, previsiblement l’abril del 2026, perquè s’han venut les accions o s’accepta l’oferta del BBVA, no es podrà cobrar el dividend extraordinari”, va detallar.