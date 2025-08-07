Tres ferits en un xoc frontal a la C-14 a Fígols i Alinyà
L'accident ha obligat a tallar la carretera
Tres persones han resultat ferides aquest dijous a la tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Fígols i Alinyà. Segons el Servei Català de Trànsit, una persona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els altres dos ferits, de caràcter lleu, han estat evacuats a l'hospital de la Seu d'Urgell. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre els punts quilomètrics 166 i 164 i posteriorment s'ha donat pas alternatiu (consultat l'estat del trànsit).
Al lloc han treballat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
D'altra banda, un altre accident, que no seria de gravetat, ha obligat a tallar l'N-260 a Soriguera.