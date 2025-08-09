TREBALL
Moren sis treballadors a Lleida en accidents laborals fins al juny
Un més que l’any passat en el mateix període. El total de sinistres a la demarcació s’atansa als 3.400, amb un total de 23 considerats com a greus
Un total de 6 treballadors van morir a Lleida en accident laboral al llarg dels primers sis mesos de l’any, un més que en el mateix període de l’any passat, la qual cosa en termes relatius implica un increment del 20%, segons dades de la Generalitat de Catalunya.
El gruix de les morts es va produir per accidents qualificats com a traumàtics, com el registrat al febrer en una empresa del Segrià en el qual un jove va perdre la vida després de colpejar-se el cap amb un remolc. Una altra mort s’atribueix a causes no traumàtiques i l’últim va estar relacionat amb el trànsit.
En total, entre el gener i el juny es van notificar 3.374 accidents, la majoria dels quals de caràcter greu, amb 3.345. Aquest tipus són els únics que es van reduir, en concret un 3,77%. Els casos considerats greus van augmentar un 15%, amb un total de 23, tots traumàtics. Tenint en compte tots els incidents, la sinistralitat a Lleida s’ha reduït en un 3,63%.
Lleida torna a ser la província amb l’índex d’inidencia d’accidents en jornada laboral amb baixa més elevada de Catalunya. Aquest índex mesura el nombre de sinistres per cada cent mil afiliats a la Seguretat Social i en la cas de la demarcació és de 3.316, davant la mitjana catalana, de 2.475.
Per sectors, el que té pitjors resultats a la província de Lleida és el de la construcció (6.287,88), seguit per la indústria (5.347) i l’agricultura (3.236), mentre que els serveis són els que compten amb menys casos, amb un índex de 2.562, segons el balanç semestral. L’índex d’accidents és molt inferior entre els autònoms, amb tot just 1.347 per cada cent mil afiliats, que el registrat entre els assalariats, que s’eleva a 3.717.
En el conjunt de l’Estat, 363 treballadors van perdre la vida en accident laboral en els primers sis mesos, tres més que en el mateix període del 2024. La major part dels accidents mortals es van produir per infarts i vessaments cerebrals (126), cops per una caiguda (49), accidents de trànsit (39) i quedar-se atrapat, ser aixafat o patir una amputació (39), entre les principals causes, segons el ministeri de Treball.
El sector serveis va registrar el major número de morts, un total de 133, amb un descens de 21 persones en comparació amb el 2024. Per contra, van pujar en la construcció, amb 87 de morts, 17 més que el 2024, mentre que en la indústria i el sector agrari es van mantenir.