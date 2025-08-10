CONSUM
El preu dels aliments, en màxims en dos anys
Han pujat un 7,6 per cent des del juliol del 2024, segons la FAO. En el cas de la carn el repunt arriba a un 6%
El cost dels aliments va repuntar el mes de juliol passat fins al seu nivell més alt des del febrer del 2023, segons l’índex elaborat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), que el va situar de mitjana en 130,1 punts, que suposa un increment de l’1,6 per cent respecte del nivell observat el mes anterior i un 7,6% més que el juliol del 2024.
No obstant, malgrat el repunt del preu dels aliments el setè mes de l’any, el cost era encara un 18,8% inferior al rècord assolit el març del 2022, després del començament de la invasió d’Ucraïna, quan l’índex de la FAO va pujar a 160,2 punts.
El nivell de preus dels cereals es va elevar a una mitjana de 106,5 punts al juliol, és a dir, un 0,8% menys que al juny i un 3,8% per sota del juliol del 2024, després de l’encariment de l’ordi i el panís per a l’exportació, mentre que van baixar la melca i el blat.
Pel que fa a la carn, l’índex de preus de la FAO es va situar en una mitjana de 127,3 punts al juliol, la qual cosa representa una pujada mensual de l’1,2% i del 6% respecte de l’any anterior, marcant així un nou màxim històric, mentre que el corresponent als productes lactis va baixar a 155,3 punts, és a dir, un 0,1% menys que al juny, però un 21,5% per sobre del seu valor del juliol de l’any passat.