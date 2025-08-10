RAMADERIA
La rebaixa de costos de producció al juliol juga a favor del porcí, que apuja el marge
Les habituals baixades de preu s’avancen aquest any diverses setmanes sense que es ressentin els beneficis. Els sacrificis i les exportacions mantenen una tendència alcista en els últims dotze mesos
La rebaixa dels costos de producció el mes de juliol ha jugat a favor del sector productor de porcí, que fins i tot millora els seus marges. Tot això, a més, malgrat que aquest estiu s’ha avançat l’habitual disminució de les cotitzacions que sol començar a mitjans o fins i tot finals d’agost. Així consta en l’últim informe sobre el sector que ha fet públic la conselleria d’Agricultura.
En concret, el preu mitjà del mes es va situar en 1,79 euros el quilo viu de porc, mentre que el cost de producció es va reduir en dos cèntims i va quedar establert a una mitjana d’1,32 euros. Així les coses, un porc d’engreix d’uns cent quilos ha representat un marge de 47 euros al mes. Cal remuntar fins a l’agost de l’any passat per veure un benefici superior, que en aquell moment era de 48 euros. Els costos del pinso, el gruix a l’engreix, s’han situat en 327 euros per tona, un 1% menys que el mes anterior i 20 euros per sota del que havia de desemborsar el ramader el mes de març. L’evolució a la baixa dels preus dels cereals als mercats estan suposant un dur cop per a les economies dels agricultors, però està jugant a favor de les granges.
En termes interanuals, l’informe apunta a marges bastant estables de 33 euros per animal d’engreix de cent quilos, gràcies també a uns resultats sense gaires variacions ni en costos ni en preus.
Amb tot, l’estudi destaca que en les dos últimes setmanes, tendència que s’està mantenint ara, el preu del porcí a Mercolleida ha començat a baixar, anticipant-se unes setmanes a la rebaixa habitual que se sol registrar cada any entre mitjans i finals d’agost.
Les últimes dades oficials disponibles sobre sacrificis són referides al mes d’abril i reflecteixen una tendència a augmentar lleugerament en relació amb dates anteriors. Les dades interanuals xifren en 2,045 milions de tones. En el cas de les exportacions, l’estudi fa referència a dades interanuals referides a maig i també aprecia un lleuger repunt. Situa les exportacions en unes 1.379 tones interanuals per un import de 4.360 milions d’euros.
En l’últim balanç fet per Unió de Pagesos, en aquest cas referit al primer semestre de l’any, al·ludia a un increment de la producció tant a nivell estatal com global, en què guanyen força països com el Brasil o Rússia.
Previsions d’un repunt del consum mundial de carn
L’últim informe de previsions agroalimentàries de la FAO i l’OCDE apunta que la demanda mundial de carn creixerà en 47,9 milions de tones en la pròxima dècada. Aquest increment, motivat per l’augment de la població i els ingressos, anirà acompanyat d’una millora en la productivitat i un consum mitjà per càpita que s’incrementarà en 0,9 quilos per persona, segons recull la patronal càrnia Anafric.
S’estima que el 2034 s’assoliran els 406 milions de tones de carn produïda al món, amb Àsia concentrant el 55% del creixement, especialment en producció avícola. Aquesta última continuarà sent la carn de més creixement, representant el 62% de l’augment total, gràcies a la seua eficiència, menor cost i adaptació a zones urbanes. En el cas del porcí, assolirà els 130 milions de tones, malgrat que el seu consum per càpita global baixarà un 4 per cent.