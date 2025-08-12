Això és el que costa 'la tornada a l’escola' a Espanya: ha augmentat un 18% en els últims tres anys
"És un desafiament econòmic cada vegada més gran per a les famílies", afirmen els responsables de l’informe
La despesa que comporta la tornada als col·legis ha augmentat per a les famílies espanyoles un 18% en els últims tres anys. Per exemple, de mitjana, els llibres de text tenen un cost de 365,64 euros, el que suposa un 7% més que l’any passat, segons un estudi realitzat per idealo.es. D’aquest informe, que analitza el canvi de tendència de consum i les dades econòmiques de la tornada a les aules, es desprèn que la despesa ha pujat un 2% de mitjana respecte al 2024, amb un pressupost mitjà de 501,26 euros per nen.
Aquesta dada, encara que no suposa un canvi dràstic respecte a l’any anterior, representa una càrrega cada vegada "més difícil" d’assumir per a les famílies espanyoles, explica el comparador de preus en línia.
Concretament, el 'kit' bàsic per a la tornada a l’escola inclou motxilla (29,42 euros de mitjana), xandall (26,07 euros), papereria (48,26 euros) i calçat esportiu (31,87 euros). Per la seua part, el material digital s’encareix: els llibres digitals costen ja de mitjana 192,5 euros, davant els 182 euros de mitjana que costaven el 2024.
L’enquesta realitzada per idealo.es extreu que el 30% dels enquestats opta per comprar material escolar de segona mà, mentre que el 25,5% ha hagut de retallar en despeses i de deixar de comprar certs productes per poder afrontar aquesta despesa anual. A més, el 24% recorre a estalvis i el 14% afirma recórrer a subvencions estatals o regionals per poder accedir a aquests productes.
Les famílies també recorren al seu entorn: l’11% dels usuaris afirma haver sol·licitat ajuda als seus familiars i el 7% ha demanat un préstec al banc.
"La tornada a l’escola a Espanya és un desafiament econòmic cada vegada més gran per a les famílies, principalment per l’augment constant del preu del material escolar, especialment els llibres de text. Aquest panorama evidencia les mancances del sistema i la urgència que les famílies puguin accedir de manera assequible a aquests productes de primera necessitat i subratlla la importància que existeixin opcions i suports que facilitin aquesta despesa anual", ha comentat el responsable de comunicació d’idealo.es, Kike Aganzo. Per tot això, el comparador aconsella comparar preus online i en botigues físiques; reutilitzar material de l’any anterior, comprar productes de segona mà i planificar, activar alertes de preu i comprar amb anticipació.