BANCA
El BBVA decideix tirar endavant l’opa sobre el Banc Sabadell
Malgrat les condicions imposades per Moncloa
El BBVA ha decidit tirar endavant la seua oferta pública d’adquisició (opa) sobre el Banc Sabadell malgrat la condició imposada pel Govern central de mantenir ambdós bancs com a independents per un període de tres a cinc anys, segons va comunicar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Després que el Banc Sabadell decidís vendre TSB al Banc Santander i abonar un macrodividend de 2.500 milions d’euros, ratificat per la junta general d’accionistes, el banc tenia l’opció de retirar l’oferta, una cosa que finalment no ha fet.
“Una vegada analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, BBVA ha decidit no desistir de l’oferta per aquesta causa i, per tant, es manté vigent conforme al que està previst en la normativa aplicable”, va assenyalar la CNMV.
El pròxim pas en aquesta opa, que porta sobre la taula quinze mesos, és que es publiqui el fullet de l’operació, una cosa que es produirà a començaments de setembre. Cinc dies després que es faci públic el fullet, s’obrirà el període d’acceptació. Aquest període pot durar entre 15 i 70 dies, segons la normativa espanyola.
No obstant, com que també hi intervé la legislació nord-americana, el període mínim seria de 30 dies, que podria ampliar-se fins a arribar a un màxim de 70 dies.
Actualment, d’acord amb la cotització d’ambdós bancs i l’equació de canvi proposada, la prima de l’opa és negativa en prop d’un 6%. És a dir, que si es produís avui el canvi, els accionistes de Banc Sabadell rebrien un 6% de valor menys per les seues accions, sumant el preu actual dels títols del BBVA i el repartiment en efectiu per dividends passats.