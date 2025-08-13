La inflació anual puja tres dècimes al juliol a la província de Lleida i se situa en el 2,4%
Les despeses relacionades amb l'habitatge, subministraments i combustibles lideren la pujada de preus
La variació anual de l'IPC ha pujat tres dècimes al juliol al conjunt de les comarques de Lleida i s'ha situat en el 2,4%. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d’Estadística (INE), els grups que han influït més en la pujada a la demarcació de Lleida han estat els de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen un 7,1%; l'educació, que s'encareix un 5,9%, i la roba i el calçat, que s'incrementen un 4,4% en l'últim any.
Pel que fa a l'indicador mensual, respecte al juny els preus han retrocedit una dècima a la demarcació. Al juliol destaca la davallada dels preus de la roba i calçat, que han reculat un 8,4% respecte al juny per l'efecte de les rebaixes d'estiu.