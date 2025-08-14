PREUS
Habitatge i combustibles estiren la inflació a Lleida fins al 2,4%
Pimec alerta dels efectes dels aranzels dels EUA en els costos comercials
La inflació va pujar tres dècimes el mes passat a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, elevant l’Índex de Preus de Consum (IPC) fins al 2,4%. Segons assenyalen les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els grups que més han influït en la pujada a la demarcació de Lleida han estat els de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen un 7,1%; l’educació, i la roba i calçat, que s’incrementen un 4,4% l’últim any, que s’encareix un 5,9%.
Segons Estadística, només s’han abaratit el transport (-0,8%) i els mobles i el parament de la llar (-0,5%).
Pel que fa a l’indicador mensual, els preus van retrocedir una dècima a la demarcació. Al juliol destaca la baixada dels preus de la roba i calçat, grup que va retrocedir un 8,4% respecte al juny per l’efecte de les rebaixes d’estiu.
A Catalunya, la la inflació va pujar tres dècimes i es va situar en el 2,3%, mentre que en el conjunt de l’Estat l’Índex de Preus de Consum (IPC) va elevar quatre dècimes la seua taxa interanual al juliol, fins al 2,7%, a causa d’un efecte base associat a la caiguda del preu de l’electricitat el mateix mes del 2024 i per l’encariment dels carburants, en menor mesura. La patronal Pimec va alertar que l’entrada en vigor dels aranzels dels Estats Units pot arrossegar un increment dels costos comercials.
Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà de cinquanta litres pot representar entre 64,4 euros en el punt més econòmic, i fins a 89,9 euros, per a motors de gasolina i 82,45 per a tecnologies dièsel. Facua- Consumidors en Acció situa Lleida com la segona província de l’Estat espanyol amb les diferències més unflades en gasoil.
Diferències de 18 euros en funció de la gasolinera on es reposti
La diferència entre omplir el dipòsit del cotxe a l’estació de servei més barata i la més cara de la província de Lleida pot suposar haver de pagar entre 18 euros més, en el cas de la gasolina, i 15,55, si es tracta de gasoil. Així es desprèn de les últimes dades oficials fetes públiques ahir pel ministeri d’Indústria. En concret, situa la gasolinera de venda al públic més econòmica a Mollerussa, amb un 1,288 euros el litre tant per a la gasolina com el gasoil. El carburant més car el situa a la ciutat de Lleida, amb fins a 1,649 euros el litre de gasolina de 95, la més utilitzada, i els 1,599 euros, si es tracta de gasoil A d’automoció.