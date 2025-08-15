Els salaris guanyen gairebé un punt de poder adquisitiu enguany a Lleida
Els convenis firmats el 2025 preveuen millores de sous d’un 3,04%. Mentre que la inflació interanual a la província se situa en el 2,1% el mes de juny
Els treballadors lleidatans que aquest any estrenen conveni laboral guanyaran poder adquisitiu, segons la conselleria de Treball, que situa l’increment de sou pactat en un 3,04%. Paral·lelament, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) xifra en un 2,1% la inflació interanual registrada a la província al juny. Així, la millora del poder de compra dels salaris s’atansa a un punt percentual.
En concret, la conselleria té comptabilitzades fins al juny la firma d’onze convenis, que afecten 13.656 treballadors i 2.365 empreses. Sis d’aquests tenen àmbit de sector i la millora salarial pactada és d’un 3,03%, els altres cinc són d’àmbit empresarial i en aquest cas suposen millores de nòmines d’un 3,5%. Aquests cinc casos són els que tenen pactada la jornada laboral més baixa dels registrats a Catalunya en el primer semestre, amb 1.657. Els de sector preveuen treballar 1.789 hores, xifra només superada per Barcelona, amb 1.804.
A l’arrancar l’agost, fora d’aquestes estadístiques semestrals, la patronal del metall de Lleida Femel, UGT i CCOO van pactar el nou conveni per als més de 13.000 treballadors i que estarà en vigor des d’aquest any i fins al 2027.
El nou acord preveu un increment salarial del 3% per al 2025, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, i del 2,5% tant el 2026 com el 2027, segons va informar ahir UGT-FICA de Lleida.
Els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana en el conjunt de l’Estat un 3,46% al juliol, superant el 3,39% de juny i l’IPC avançat del juliol, la taxa interanual del qual es va situar en el 2,7%.
Segons l’estadística de negociació col·lectiva, amb l’augment salarial mitjà del 3,46% registrat al juliol s’encadenen ja 12 mesos consecutius d’increments superiors al 3%.
Aquest increment està més o menys en línia amb les directrius marcades per CCOO, UGT, CEOE i Cepyme en el V Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva (AENC), que recomana pujades del 3% per al 2025, amb una clàusula de revisió salarial que, en cas de desviació de la inflació, podria implicar alces addicionals de fins a l’1% per a cada any de l’acord (2023-2025).