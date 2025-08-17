CONSUM
Un banc lleidatà, el més valorat segons l’OCU
Tenir productes fàcils d’entendre i la política de comissions, claus en la satisfacció. Enquesta sobre quaranta bancs
Una enquesta a més de 15.000 usuaris de banca realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) entre els seus socis revela que la transparència és un dels aspectes més valorats: que l’entitat tingui productes fàcils d’entendre i amb una estructura clara de comissions és determinant; el mateix que l’import de les esmentades despeses i comissions.
L’atenció al client i l’operativa online són altres criteris importants. Entre les 40 entitats bancàries valorades a l’enquesta destaquen els bons resultats generals de CaixaGuissona (84 punts sobre 100), seguida de Caixa Rural d’Astúries (82 punts), el neobanc Revolut (80 punts) i ING (80 punts).
En el cas de les entitats que treballen cent per cent a través d’internet, l’absència d’oficines físiques llasta les seues qualificacions a l’apartat d’atenció al client, però es compensa amb la comoditat per operar a les seues pàgines web i les aplicacions.
D’altra banda, entre els punts negatius del conjunt del sector, les dificultats per contactar amb el banc ha estat el principal problema apuntat a l’enquesta (20% dels usuaris), seguit del càrrec indegut de comissions (10%), les dificultats per operar al web o a l’app del banc (9%) i la insistència a vendre productes que no es volen (9%).
Encara que crida l’atenció pels riscos que comporta, com són els fraus en línia: fins a un quatre per cent dels enquestats relaten haver estat víctimes d’un d’aquests fraus, via phishing, pharming o programari espia.
Productes
Respecte als seus productes financers, les hipoteques són, de llarg, els més conflictius: el 56 per cent dels que les tenen ha tingut algun problema l’últim any, segons el resultat de l’enquesta.
El que més molesta als consumidors és, en primer lloc, l’obligació de contractar productes vinculats i, en segon, el descobriment tardà d’una clàusula per la qual s’havia passat de puntetes durant la contractació.