BALANÇA
Les exportacions de Lleida cauen un 3% fins al juny llastades per l’oli d’oliva
Nou-cents dels 1.482 milions d’euros venuts en altres països en el primer semestre corresponen a alimentació i begudes. Repunten les vendes de béns d’equipament fins als 161 milions
La venda de productes lleidatans a l’exterior ha assolit els 1.482,7 milions d’euros durant el primer semestre de l’any, fet que suposa un 3% menys que durant el mateix període de l’any anterior, una evolució llastada pel mercat de l’oli d’oliva, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Economia. En el primer semestre de l’any Lleida ha exportat un total de 33.362 tones d’oli d’oliva, i malgrat continuar sent un dels productes estrella de la província, suposa un 14,76 per cent menys que de gener a juny del 2024. A més, les vendes han estat un 49,13 per cent inferiors en valor, al quedar-se en 175,9 milions d’euros, davant els 345 de l’any passat, a causa de la baixada de preus.
En els primers sis mesos de l’any, la demarcació de Lleida ha venut productes d’alimentació, beguda i tabac a l’estranger per un valor de 900,1 milions, un 8,1% menys que en el mateix període de l’any passat. La xifra representa un 60,7% del total dels productes lleidatans exportats. En canvi, el sector dels béns d’equipament puja un 1,5% fins als 161,2 milions, cosa que representa un 10,9% del total de les exportacions del primer semestre del 2025.
Pel que fa al mes de juny, les vendes de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran a l’estranger han pujat un 2,8% i ascendeixen 351,3 milions. D’aquests, el 68,2% corresponen al sector de l’alimentació i begudes, que registra 214,9 milions, un 1,3% menys respecte al juny de l’any passat. En canvi, els béns d’equipament han remuntat un 21,9% fins als 32,2 milions.
A Catalunya, les exportacions repunten després de dos mesos a la baixa i al juny s’han situat en els 9.029,4 milions, un 7,2% més que el 2024. Les vendes a l’estranger han suposat el 26,7% del conjunt de l’Estat, mentre que les importacions representen el 26% del total, fins als 9.704,3 milions, un 6,2% més. En l’acumulat del primer semestre, les vendes a l’estranger s’han incrementat un 1,4%, amb 51.114,1 milions, gràcies a l’impuls registrat al juny.
Paral·lelament, el dèficit comercial acumulat per Espanya en el primer semestre s’ha situat en 25.112,7 milions, un 58,7% més respecte al 2024. D’acord amb la balança comercial publicada ahir, les importacions han arribat fins al juny als 222.263,6 milions, un 5,4% més, i les exportacions creixen un 1%, fins als 197.150,9.
El superàvit comercial de la UE amb els EUA cau un 48,1% al juny
El superàvit comercial de la UE en l’intercanvi de béns amb els EUA va caure un 48,1% al juny, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, des dels 18.500 milions d’euros fins als 9.600 milions, segons l’oficina estadística europea Eurostat.
La caiguda s’explica per una baixada en les exportacions europees als Estats Units d’un 10,3%, fins als 40.200 milions d’euros, i un fort augment en les importacions de productes nord-americans a territori comunitari, que es van impulsar un 16,4% fins als 30.600 milions d’euros.Les dades són prèvies al fet que els EUA i la UE arribessin al juliol a un acord que preveu imposar un aranzel del 15% a les exportacions europees, malgrat que posteriors a l’aplicació de certes taxes a productes concrets per no haver aconseguit reduir fins al moment el superàvit del bloc comunitari respecte a Washington.