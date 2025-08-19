SEGRE

Randstad busca 100 treballadors per a la campanya de la poma a Lleida

Comença a finals d’agost i durarà fins a principis de novembre

Recollida de poma en una finca de Lleida en una imatge d’arxiu.

Recollida de poma en una finca de Lleida en una imatge d’arxiu.Gerard Hoyas

Lluís Serrano
Publicat per
redacción

Creat:

Actualitzat:

L’empresa de talent Randstad ha iniciat el procés per trobar 100 professionals per treballar en la campanya de la poma a Lleida, que comença a finals d’agost i durarà fins primer de novembre, informa en un comunicat aquest dimarts. La firma destaca que "els professionals no necessiten formació ad hoc, però és valorable experiència prèvia" per a proveir la demanda de mà d’obra en una de les principals zones productores de poma d’Espanya, especialment al pic de més necessitat, que se situa entre els mesos de setembre i octubre.

La demanda principal de professionals se centra als llocs de peons agrícoles i envasadors, que "no solen requerir una alta qualificació, encara que l’experiència prèvia en tasques agrícoles és valorada", segons Randstad.

La durada dels contractes per als temporers és variable: pot oscil·lar des d’unes quantes setmanes fins els tres mesos que pot durar la campanya completa en una mateixa explotació. "La campanya fructícola a Lleida representa una important oportunitat d’ocupació per a la zona. Aquest any, les previsions de contractació són molt positives al sector, caracteritzat per un dèficit de talent creixent," ha recalcat el director de zona de Randstad España, Joel Barón.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking