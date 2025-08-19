Randstad busca 100 treballadors per a la campanya de la poma a Lleida
Comença a finals d’agost i durarà fins a principis de novembre
L’empresa de talent Randstad ha iniciat el procés per trobar 100 professionals per treballar en la campanya de la poma a Lleida, que comença a finals d’agost i durarà fins primer de novembre, informa en un comunicat aquest dimarts. La firma destaca que "els professionals no necessiten formació ad hoc, però és valorable experiència prèvia" per a proveir la demanda de mà d’obra en una de les principals zones productores de poma d’Espanya, especialment al pic de més necessitat, que se situa entre els mesos de setembre i octubre.
La demanda principal de professionals se centra als llocs de peons agrícoles i envasadors, que "no solen requerir una alta qualificació, encara que l’experiència prèvia en tasques agrícoles és valorada", segons Randstad.
La durada dels contractes per als temporers és variable: pot oscil·lar des d’unes quantes setmanes fins els tres mesos que pot durar la campanya completa en una mateixa explotació. "La campanya fructícola a Lleida representa una important oportunitat d’ocupació per a la zona. Aquest any, les previsions de contractació són molt positives al sector, caracteritzat per un dèficit de talent creixent," ha recalcat el director de zona de Randstad España, Joel Barón.