Aquestes són les ciutats que compten amb nous supermercats Charter, de la cadena Consum
L’empresa ha obert 11 nous establiments a Catalunya en el primer semestre
Charter, la franquícia de Consum, ha obert 11 nous supermercats a Catalunya en el primer semestre, una xifra que representa el 60% del total previst per a tot l’any, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Així, ha obert una desena de supermercats a la província de Barcelona, en ciutats com L’Hospitalet de Llobregat o Mataró, entre d’altres, i un establiment a El Vendrell, a la província de Tarragona.
Per a aquest 2025, l’objectiu és obrir un total de 18 botigues al territori català, la comunitat autònoma on la cadena obrirà més establiments durant aquest exercici, fins assolir les 175 franquícies.
Un total de 168 botigues a Catalunya
En el conjunt d’Espanya, Charter va assolir al juliol les 500 botigues, que es troben repartides a la Comunitat Valenciana (220), Catalunya (168), Castella-la Manxa (66), Andalusia (18), Regió de Múrcia (21) i Aragó (7).
L’objectiu de la cadena per a aquest exercici és obrir 35 nous establiments distribuïts entre Catalunya (18), la Comunitat Valenciana (9), Castella-la Manxa (3), Andalusia (4) i la Regió de Múrcia (1).
La previsió per al 2025
L’objectiu de la franquícia Charter per a aquest exercici és continuar creixent i que Consum augmenti les vendes a l’engròs a la seua franquícia un 8%, fins superar els 846,23 milions d’euros.
Actualment, Charter representa el 16,6% de la facturació de Consum, pel que és una línia de negoci complementària a les botigues pròpies Consum.