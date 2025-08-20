Tornada a l’escola 2025: les famílies gastaran 425 euros de mitjana
Un 27% de les llars espanyoles ajustarà el seu pressupost per a aquest retorn escolar, segons revela el recent estudi de l’Observatori Cetelem sobre hàbits de consum
Les famílies espanyoles destinaran una mitjana de 425 euros a les despeses associades a la tornada escolar de setembre, segons es desprèn de l’últim informe publicat per l’Observatori Cetelem. L’estudi, basat en una enquesta a 1.000 persones majors de 18 anys, posa de manifest un panorama econòmic marcat per l’increment generalitzat de preus en productes escolars.
L’anàlisi revela que els ciutadans majors de 45 anys seran els qui realitzin un desemborsament econòmic més gran en aquesta campanya. Així mateix, un 54% dels enquestats té previst mantenir el mateix nivell de despesa que l’any anterior, mentre que un 27% es veurà obligat a reduir el seu pressupost davant el 20% que declara que l’augmentarà.
Entre els motius que impulsen a incrementar la despesa, destaca que un 74% l’atribueix directament a la pujada de preus als articles escolars, mentre que el 50% el relaciona amb la necessitat d’adquirir més materials i llibres. Tot just un 9% el vincula al creixement familiar i sol un 3% esmenta la renúncia a sistemes de préstec de llibres.
Estratègies per reduir despeses
D’altra banda, entre els qui han decidit ajustar el seu pressupost per a aquest curs 2025-2026, la meitat optarà per acollir-se a programes de préstec de llibres. Un 40% de les famílies recorrerà a la reutilització de materials de cursos anteriors, mentre que un 34% es decantarà per la compra de productes de segona mà com a via per estalviar.
Articles més demandats
L’estudi també assenyala que els productes més sol·licitats per a aquesta tornada a les aules són el material escolar, amb un 80% de mencions, seguit pels llibres de text (70%) i la roba (68%). Completen la llista les motxilles (50%), matrícules o taxes acadèmiques (41%) i materials per al dinar (26%). A més, s’observa un creixent interès per la tecnologia, amb un 14% de famílies que planeja adquirir dispositius electrònics o informàtics.
Perfil de les llars enquestades
L’informe destaca que un 41% dels participants en l’estudi té fills en edat escolar, sent més freqüent aquesta situació entre adults de 40 a 49 anys. La majoria dels estudiants (69%) cursa els seus estudis en centres públics, davant el 23% en concertats i un 13% en privats.
Quant a les etapes educatives, un 42% dels enquestats té fills que cursaran educació primària aquest any, seguit per un 27% en secundària i un 24% en infantil. Els percentatges descendeixen un 14% per a batxillerat i un 11% per a primer cicle d’educació infantil.