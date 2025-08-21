SECTOR
La ramaderia dispara l’ocupació estrangera un 53% en només un any
Segons Randstad, que destaca que el 34% dels assalariats totals al sector primari tenien contracte temporal. L’ocupació femenina agrupa el 27,8% del total
La ramaderia lidera el creixement de l’ocupació estrangera al sector primari, amb un augment del 53% en només un any, mentre que el de treballadors espanyols va retrocedir un 1,3%, segons les dades de l’últim informe Mercat de treball al sector d’agricultura, ramaderia i pesca elaborat per Randstad Research, basat en dades de l’INE, el SEPE i la Seguretat Social.
En concret, el sector primari estatal manté el seu pes estratègic en l’economia espanyola, ja que l’agricultura, la ramaderia i la pesca donen feina a 759.000 persones a Espanya, és a dir, el 3,4% de l’ocupació total de l’Estat.
El 72% dels ocupats en agricultura, ramaderia i pesca són espanyols (546.000 persones en el primer trimestre de 2025), mentre que els estrangers es mantenen estables entorn dels 200.000 treballadors. El seu pes és especialment reduïda en silvicultura, pesca i aqüicultura, on representen, només el 14% de l’ocupació, mentre s’eleva en la ramaderia, on l’ocupació estrangera es va disparar un 53% interanual, davant el retrocés de l’1,3% dels treballadors espanyols.
En el primer trimestre de l’any, el 34% dels assalariats en agricultura, ramaderia i pesca tenien un contracte temporal, un percentatge que s’eleva al 35% en agricultura i ramaderia, davant del 23% en silvicultura, pesca i aqüicultura.
A més, el 28% dels contractes indefinits en el conjunt del sector corresponen a la modalitat de fixos-discontinus, una fórmula especialment present en agricultura i ramaderia (27%), mentre que en silvicultura, pesca i aqüicultura suposen el 17%.
D’altra banda, l’ocupació femenina mostra una tendència positiva durant l’últim any. En el primer trimestre de l’any assoleix un total de 210.623 treballadores, la qual cosa equival al 27,8% del conjunt del sector. Aquest creixement contrasta amb la lleugera reducció de l’ocupació masculina, que se situa en 548.116 ocupats.
D’altra banda, l’informe alerta de l’envelliment de la mà d’obra en el medi rural. Així, més de la meitat dels seus treballadors tenen 45 anys o més, i els majors de 55 ja representen el 27,7% del total.