El camp català, pendent de l’acord aranzelari entre la UE i els Estats Units
Afrucat preveu un impacte limitat en la fruita fresca, mentre que el sector de la fruita seca alerta d’una pèrdua de competitivitat
El sector agrícola català es manté a l’expectativa davant el nou acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units, que estableix condicions desiguals per a diversos productes. Mentre que la majoria de les exportacions europees cap al mercat nord-americà s’enfrontaran a un aranzel del 15%, Brussel·les ha ofert “accés preferencial” a determinats aliments, com els fruits secs i la fruita. Tot i això, des d’Afrucat, l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, es considera que l’impacte serà limitat a curt i mitjà termini, ja que els intercanvis comercials entre ambdós mercats són encara molt reduïts.
El director general d’Afrucat, Manel Simon, recorda que la coincidència en el calendari de collites i els alts costos logístics dificulten que la fruita europea i la nord-americana competeixin directament en els mercats interiors. Tot i així, Simon adverteix que l’acord posa de manifest que alguns sectors agrícoles es fan servir com a “moneda de canvi” en les negociacions comercials, i no veu sostenible aquest escenari a llarg termini. Davant d’aquest context, la patronal vol aprofitar les tensions comercials dels EUA amb Mèxic i el Canadà per obrir nous mercats a la poma i la nectarina catalanes, amb l’objectiu d’exportar-les per via marítima i ser més competitius.
El sector de la fruita seca, en canvi, sí que veu riscos immediats. El responsable de la sectorial de Fruita Seca de JARC, Xavier Cullerés, alerta que la mesura pot comportar una pèrdua de competitivitat en productes com l’ametlla o la nou. Tot i que l’exportació catalana cap als Estats Units és testimonial, Espanya importa grans volums d’ametlles californianes, fins a 267 milions d’euros el 2024, cosa que desequilibra la balança comercial. Davant d’això, el sindicat reclama potenciar el consum local per reduir la dependència del mercat nord-americà.
A banda de la fruita i la fruita seca, l’acord també preveu facilitar l’entrada a Europa de productes nord-americans com lactis, carn de porc o aliments processats. En sentit contrari, els nous aranzels podrien complicar les vendes de sectors catalans ja consolidats als Estats Units, com l’oli d’oliva i el vi.