COMERÇ
L’acord aranzelari amb els EUA, un cop a l’ametlla
Unió d’Unions adverteix dels efectes sobre diversos sectors. COAG denuncia els desavantatges per al productor local
L’acord aranzelari entre els Estats Units i la Unió Europea ha evitat una guerra comercial a gran escala, però també ha deixat clars vencedors i vençuts. En aquest segon grup es troben els productors agroalimentaris europeus. Brussel·les no només no ha aconseguit que el vi quedi exclòs de l’aranzel general del 15%, sinó que facilita l’entrada de productes nord-americans, com el cas de l’ametlla, la qual cosa fa témer als productors locals un nou cop.
Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders, organització de la qual forma part Unió de Pagesos, lamenta la formalització de l’acord entre la Unió Europea i els Estats Units sense incloure cap producte sensible del sector en excepcions aranzelàries, “la qual cosa constitueix una clara rendició política davant la pressió nord-americana”.
Destaca que l’acord presentat dijous facilitarà l’entrada al mercat europeu d’una àmplia varietat de productes agroalimentaris nord-americans com fruita seca, làctia, fruites i hortalisses o carn de porc. Això suposarà un major competència per a les produccions locals particularment en el cas de la fruita seca i sobretot l’ametlla, de la qual Espanya ja és l’importador europeu més gran, amb pràcticament un terç de l’ametlla que la UE compra als Estats Units.
COAG, organització de la qual forma part Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ha volgut subratllar el “profund malestar” existent en el sector de l’ametlla després de l’acord comercial transatlàntic. “Espanya és al comerç internacional de l’oli d’oliva el que Califòrnia és al de l’ametlla: un actor principal. El nostre oli suportarà els nous aranzels, però la UE no ha estat capaç d’imposar aranzels a l’ametlla californiana, no hi ha reciprocitat en el tracte”, denuncia. “Deixa el productor espanyol en clar desavantatge davant l’ametlla californiana, que es conrea sota sistemes súper intensius i amb regadius a gran escala”, afirma.