BALANÇ
El sector de la mediació d’assegurances genera 58,6 milions en primes el 2024 a Lleida
Els agraris representen el gruix a la província, amb més de 23 milions, segons la conselleria d’Economia. Les pòlisses de vehicles representen 12,4 milions, mentre que les sanitàries en sumen 4,4
El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades va generar l’any passat un volum de negoci de 58,65 milions d’euros en primes intermediades a les comarques lleidatanes. Representa un descens d’un 5,97% respecte a l’exercici anterior, quan es va situar en 62,38 milions. Així es desprèn de L’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que publica la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la conselleria d’Economia i Finances, elaborat amb la informació que faciliten corredors i agents d’assegurances vinculats inscrits en Catalunya. El gruix de les assegurances que contracten els lleidatans en aquest sector corresponen al sector de “no vida”, que suposen 55,7 milions.
El fet que Lleida sigui una província amb un gran pes del sector primari explica que quatre de cada deu euros del sector de “no vida” provinguin de les assegurances agràries, amb 23,22 milions. Les segueixen les primes intermediades de vehicles, amb 12,43 milions per part dels conductors de la demarcació.
Molt al darrere se situen l’assistència sanitària, que frega els 4,4 milions; els multirriestos de la llar, amb 4 milions: els multiriscos industrials amb 3,42; la responsabilitat civil en general, amb 2,39; els multiriscos comunitaris, amb 1,87; i els multiriscos de comerços amb poc més d’un milió.
La nova producció d’assegurances l’any passat es va situar en els 15,47 milions d’euros. De nou, els relacionats amb el camp van copar el gruix en superar els onze, molt al davant dels de vehicles, amb 2,17. Les assegurances de vida, per la seua part, van vorejar els tres milones d’euros.
El sector de la distribució tradicional d’assegurances privades a Catalunya va tancar l’exercici 2024 amb un volum de negoci de 841,8 milions d’euros en primes intermediades, un 3,15 per cent més que l’any anterior, dels quals 749 milions procedeixen de no vida i 92,7 milions a vida, amb creixements per sobre del total registrat durant l’exercici anterior del 2,60 per cent i del 7,82 per cent, respectivament.
El subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors de la Generalitat, Xavier Erbàs, subratlla que l’activitat registrada l’any 2024 se situa a nivells similars a la d’exercicis anteriors: “El sector ha aconseguit presentar una tendència positiva durant el quinquenni 2020-2024 amb una cartera mitjana anual de 846 milions d’euros”.
Per a Erbàs, “aquest és una fita que s’ha de posar en relleu tenint en compte la concentració que el sector ha experimentat durant els darrers anys i que sembla consolidar-se com un canvi estructural en el mercat”.