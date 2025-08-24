MERCAT
La meitat de les compravendes d’habitatges a Lleida, 300 al mes, es fan sense hipoteca
Per casuístiques diferents, des d’operacions d’inversors que paguen al comptat fins a ajuts familiars en especial a joves. Entre el gener i el maig s’han tancat 1.466 operacions d’aquestes característiques
El mercat immobiliari es troba en un moment si més no tensionat, amb els preus a l’alça en el lloguer i que porta aquells que poden a intentar decantar-se per una compra abans que per una renda. Com a conseqüència, l’interès més gran també està pressionant els preus de propietat. En aquest context, crida l’atenció que cada vegada guanya pes el nombre d’operacions que es tanquen sense hipoteca.
En concret, en els cinc primers mesos de l’any es van tancar 3.000 compravendes d’habitatges a Lleida i, d’aquestes, pràcticament la meitat es van fer sense haver de passar per la contractació d’una hipoteca, segons dades de l’INE. Van ser 1.466 casos, la qual cosa representa el 48,86%. Estem parlant d’una mitjana mensual de 300 d’aquestes operacions sense recórrer a institucions financeres cada mes.
A més, és una tendència que va creixent. En el mateix període de l’any passat, entre els mesos de gener i maig, van ser 2.230 les operacions de compravenda, mentre que les que no van necessitar recórrer a la banca van ser 1.036, xifra que representa un 46,45%. És a dir que entre 2024 i 2025, la taxa s’ha incrementat en 2,41 punts.
A l’hora de posar en context la situació hi ha diverses explicacions per tenir en compte. Una la representen els ajuts familiars en forma de crèdits. Aquests acords permeten deixar diners a fills o altres parents que no puguin accedir a préstecs en les condicions habituals del mercat bancari, bé perquè no en tenen prou per a l’entrada de la compravenda o tenen dificultats per afrontar els tipus d’interès malgrat trobar-se a nivells baixos. Aquestes operacions, a més, no es consideren donacions en vida, com podria ser en cas de pares a fills, amb la qual cosa no han d’atendre el pagament d’impostos com a tal.
Això sí, requereix que es formalitzi un contracte de l’operació amb un contracte visat oficialment. En el cas que s’opti per una donació en metàl·lic a fills o altres descendents hi ha la possibilitat d’una rebaixa de l’impost de donacions i successions de fins a un 95%, però amb condicions. L’import màxim és de 60.000 euros i el beneficiari ha de ser un jove que no superi els 36 anys.
Altres operacions no requereixen hipoteca perquè estan recolzades per inversors, que veuen al mercat immobiliari una oportunitat. També es donen casos de reinversions d’una venda anterior d’un pis per part dels compradors.
El crèdit mitjà supera els 123.000 euros, un 17% més en un any
La hipoteca mitjana subscrita a Lleida aquest any assoleix els 123.296 euros, una xifra que representa un 17% més que el 2024, segons es desprèn de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Entre gener i maig d’aquest any van ser 1.534 els crèdits subscrits per un import total d’una mica més de 189 milions d’euros.
En els cinc primers mesos del passat exercici, aquest tipus de préstecs bancaris van assolir els 125,795 milions. Tenint en compte que es van subscriure 1.194 hipoteques, cada una tenia un import mitjà de 105.336 euros.L’euríbor a 12 mesos ha tancat la setmana repetint dada: el 2,084%. És l’índex de referència més utilitzat per a les hipoteques variables a Espanya. En aquests moments, la majoria, tanmateix, s’estan contractant a tipus fix, que dona al consumidor la tranquil·litat de conèixer en tot moment quin serà el cost del seu crèdit sense ensurts.