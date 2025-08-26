FRUITA
Arranca la collita d’ametlla amb previsió de bon preu i qualitat
JARC demana al Govern que “aposti” pel regadiu, en què la producció pot multiplicar per vint la de secà. Espera que la calor no afecti el volum
Els productors d’ametlla ja han començat la campanya de collita amb bones previsions, tant quant al volum i qualitat de fruit com al preu, que pot repuntar, segons les estimacions del sector.
En especial, les produccions es preveuen altes en els camps de regadiu, on els quilos obtinguts poden “multiplicar per quinze o per vint” els de secà, segons el responsable de Fruita Seca de JARC, Xavier Cullerés. Per aquesta raó, el sindicat demana a la Generalitat que “aposti per fer arribar aigua a les finques a un preu assequible”.
A Catalunya es colliran aquest any unes 32.970 tones d’ametlles repartides en 26.272 hectàrees de superfície, segons dades del departament d’Agricultura del juny. Les finques de secà representen entorn del 61% de la superfície d’ametller, encara que la seua producció és inferior respecte a les de regadiu, amb un 39%.
La collita s’ha avançat una setmana respecte al que és habitual i s’allargarà fins a mitjans d’octubre. A Lleida, la recol·lecció va començar a mitjans d’agost amb varietats primerenques. “A mesura que anem collint veurem si les altes temperatures han afectat molt o no la producció”, va explicar Cullerés.
Pel que fa als preus, s’estima un “repunt important” respecte a l’anterior. Fa un any, se situaven sobre els 4 euros per quilo, mentre que les primeres cotitzacions se situen entre 5,30 i 6,30 euros, en funció de la varietat. A més, el sector estima un increment per l’augment de la demanda i selecció de calibres superiors.
Demanen que es prioritzi el producte català
El de la fruita seca és un dels sectors afectats per l’acord aranzelari de la UE i els EUA. Els exportats als EUA inclouran un gravamen del 15 per cent, mentre que els importats d’aquest país tindran “accés preferencial” a la UE. Des de JARC, consideren que aquesta mesura afectarà a la competitivitat dels productes europeus i, per això, demanen a compradors i elaboradors que prioritzin la compra d’ametlla catalana.