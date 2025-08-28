Hereu aposta des de Lleida per "diversificar els mercats per a no dependre només de l'acord comercial amb els Estats Units"
El ministre admet que el pacte aranzelari "no és el millor que haguéssim desitjat", però aporta "certeses"
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, defensa que cal "diversificar els mercats per no dependre només de l'acord comercial amb els Estats Units" i que cal "passar a una ofensiva comercial" perquè els productes industrials i agrícoles del país tinguin més presència al Mercosur, al mercat asiàtic i al mercat interior europeu. Durant una visita a l'escorxador de pollastres Avidel del grup Vall Companys a Lleida, el ministre ha admès que l'acord aranzelari entre la UE i els Estats Units "no és el millor que haguéssim desitjat", però "aporta certeses" un cop ja s'ha tancat. Hereu ha recordat que el govern espanyol inverteix 14.000 milions d'euros en un pla de polítiques de defensa de les estructures productives i el rellançament comercial.
El ministre ha deixat clar que "no creiem en les guerres comercials", però ha explicat que el pla vol defensar sectors productius afectats per l'acord aranzelari, com els de l'acer, l'automoció o l'agroalimentació, i permet desplegar recursos econòmics per a impulsar les exportacions cap a altres mercats.
"Europa és una gran economia que ha de poder comerciar, evidentment amb els Estats Units, que sempre ha estat important, però també amb moltes altres zones. L'acord de Mercosur és un objectiu desitjable i mercats com l'asiàtic, l'Índia o la Xina, són mercats en els quals hem de tenir major presència", ha afegit.
Hereu ha explicat que aquesta setmana el govern espanyol s'ha reunit amb representants dels sectors agrari, químic, farmacèutic, del plàstic, siderúrgic i de l'automoció, i ha destacat que els ministeris d'Economia, Indústria i Agricultura estan fent seguiment del pla de resposta i rellançament comercial presentat a l'abril per l'executiu.
El ministre d'Indústria ha afegit que l'efecte de l'acord aranzelari sobre el teixit industrial espanyol és "limitat" perquè el pes de les exportacions, ha dit, "té els seus límits", però ha insistit que vetllen per "analitzar, cuidar i seguir tots i cadascun dels efectes que puguin ser perniciosos en cadascuna de les empreses".
Vall Companys rep 8 milions del PERTE agroalimentari per finançar un projecte d'innovació en economia circular
El ministre ha visitat aquest dijous l'escorxador de pollastres Avidel de Lleida, del grup agroalimentari Vall Companys, amb capacitat per sacrificar 12.000 pollastres l'hora i una plantilla de 800 treballadors. Hereu ha definit el grup com "el millor exemple de la potència que té la indústria agroalimentària a Catalunya i a tota Espanya" i n'ha destacat la inversió en innovació i sostenibilitat.
El grup lleidatà ha rebut 8 milions del PERTE agroalimentari per finançar un projecte d'innovació en economia circular amb una inversió total de 17 milions. En conjunt, prop de 400 projectes empresarials han rebut 232 milions provinents d'aquests fons, el 30% dels quals corresponen a empreses de Catalunya. La inversió a la demarcació de Lleida s'enfila als 70 milions d'euros.
Acords d'acollida de menors migrants
D'altra banda, Hereu ha dit que el govern espanyol vetllarà perquè els acords i la llei d'acollida de menors migrants no acompanyats es compleixin "sense excepció". "És un tema de drets humans i ens sembla un principi fonamental que defensarem amb fermesa, ha afirmat durant la seua visita a Lleida. En aquest sentit, el ministre ha instat a la "corresponsabilitat de totes les comunitats autònomes" i ha insistit en el fet què els territoris han d'afrontar i assumir "la seva quota" a favor de l'atenció dels drets fonamentals.