EMPRESES
Avidel és l’escorxador de pollastres més gran de tot l’Estat i ocupa 1.100 persones
Té una capacitat de sacrifici de 150.000 pollastres al dia que subministren les granges integrades de Vall Companys. Treballa en dos torns de matança i especejament i un tercer de neteja
Avidel és l’escorxador de pollastres més gran de l’Estat, amb el sacrifici de 12.000 aus a l’hora i unes 150.000 cada jornada i arribant a les 800.000 setmanals. Així ho van explicar ahir responsables de l’empresa del Grup Vall Companys coincidint amb la visita del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, a les instal·lacions de la firma lleidatana. L’escorxador s’assorteix de les mateixes granges integrades del Grup situades fonamentalment a la zona de Lleida i Aragó, en un radi d’uns 200 quilòmetres al voltant, un viatge que els animals fan també en transport del mateix Vall Companys.
La planta dona feina a 1.100 persones. Dos torns es dediquen íntegrament als treballs de sacrifici i especejament dels pollastres, mentre que el tercer se centra en les tasques de neteja i desinfecció diària de les instal·lacions, ubicades al terme municipal de Lleida al costat de l’Ll-11.
La companyia compta amb marca pròpia, Bon Pollo, però també envasa per a diferents firmes de distribució. El sacrifici dels animals es porta a terme amb la utilització de diòxid de carboni com un mètode d’atordiment per fer que les aus entrin en un estat d’inconsciència, entre altres raons, per al benestar dels animals.
Primer grup europeu
El ministre Hereu va posar en relleu que Vall Companys és el primer grup europeu en producció porcina, i el primer estatal en el sector avícola. Va apuntar que el Grup lleidatà ha rebut ajuts del PERTE (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica) agroalimentari per més de vuit milions d’euros per finançar un projecte d’innovació en economia circular amb una inversió total de 17 milions.
Va valorar l’aposta de les empreses per continuar ampliant les seues inversions industrials i reforçar la innovació, especialment en àrees estratègiques com la sostenibilitat, l’economia circular i la transformació tecnològica. Prop de 400 projectes empresarials han rebut 232 milions d’aquests fons, el 30 per cent dels de Catalunya. La inversió a la demarcació de Lleida ascendeix als 70 milions d’euros.
Hereu va admetre que l’acord aranzelari “no és el millor”, però va assegurar que el fet que ara estigui tancat permet treballar a les empreses a partir de certeses.
Europa cedeix davant dels EUA
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va defensar ahir en la seua visita a les instal·lacions d’Avidel que Espanya “ha de diversificar els mercats per no dependre només de l’acord comercial amb els Estats Units”, en al·lusió al pacte aranzelari tancat per la UE amb el país nord-americà. Va assegurar que els Estats Units són un “gran soci”, però va assenyalar que s’ha de diversificar cap a mercats com Mercosur i el mercat asiàtic, moment en què va citar explícitament els seus dos grans gegants xinès i indi, així com intensificar el mercat interior europeu.
En aquesta línia, va dir que el Govern espanyol inverteix 14.000 milions d’euros en un pla de polítiques de defensa de les estructures productives i el rellançament comercial. Com va publicar SEGRE ahir, el titular d’Indústria va recordar que aquest dimecres hi va haver reunions amb el sector agrari, químic, farmacèutic i del plàstic, i dimarts amb el sector siderúrgic i de l’automoció, i va destacar que els ministeris d’Economia, Indústria i Agricultura estan fent seguiment del Pla de Resposta i Rellançament Comercial, per pal·liar l’efecte dels aranzels. Va insistir que estan treballant amb els sectors, a nivell de producte i a nivell d’empresa, però va assenyalar que “l’efecte sobre el teixit industrial espanyol és limitat, perquè el pes de les exportacions té els seus límits”.
Hores després d’aquesta visita, la Comissió Europea va cedir ahir a la tarda a l’exigència de la Casa Blanca de rebaixar aranzels a productes agraris i pesquers procedents dels Estats Units per tal de garantir, a canvi, una reducció dels recàrrecs a la indústria europea de l’automoció, a fi de protegir aquest sector “vital”. Així mateix, preveu prolongar el tracte lliure d’aranzels per a la llagosta, incloent ara a més la llagosta processada, va explicar la CE en un comunicat.