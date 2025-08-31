AGRICULTURA
La producció de farratges deshidratats caurà més d’un 15% a Lleida aquesta campanya
La demarcació destina aquest any 18.000 hectàrees a l’alfals, 752 menys que l’any passat. El mercat dels Emirats Àrabs representa la meitat de les exportacions de paques i Jordània lidera les de pèl·lets
La producció total de farratges dessecats a Espanya s’estima que assolirà aquesta campanya 2025/2026 les 1.015.250 tones, Segons les últimes estimacions de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat (AEFA). Aquesta xifra representa un descens significatiu del set per cent respecte a la producció total de la campanya anterior (2024/25), que es va situar en les 1.095.131 tones.
En concret, la previsió es desglossa en una producció estimada de 812.819 tones d’alfals deshidratat i 202.431 tones d’altres farratges. Les dades, desagregades per comunitats autònomes, mostren un panorama heterogeni al llarg del territori de l’Estat.
Com és habitual, Aragó continua com el principal productor espanyol amb una previsió de 614.889 tones, encara que suposa un descens del 5,7% respecte a la seua campanya anterior. El segueix Catalunya, fonamentalment Lleida, com a segon productor estatal més gran, que espera una collita de 180.752 tones, la qual cosa implica una contracció del 15,1%.
Per la seua part, Andalusia tindrà una de les caigudes més pronunciades, amb una producció estimada d’11.059 tones, la qual cosa implica una reducció del 36,9%, mentre que altres regions com Castella-la Manxa (-9,5%) i Navarra (-4,1%) també anticipen menors volums de producció que els obtinguts l’any passat. En el costat positiu es troba Castella i Lleó on s’espera un lleu creixement de l’1,9%, assolint així les 119.974 tones.
Respecte a la superfície destinada a la deshidratació ha disminuït en 6.000 hectàrees, passant de 103.000 a 97.000, la qual cosa implica una caiguda del 6% amb relació a la campanya anterior.
Lleida destina aquesta campanya 26.321 hectàrees a cultius farratgers, segons les dades de la conselleria d’Agricultura. D’aquests, 3.438 a veça farratgera i 18.000 a alfals. A més, 4.883 corresponen a panís farratger. En alfals s’aprecia una reducció de superfície de 752 hectàrees, mentre que en veça el retrocés és de 189.
Al contrari, el panís farratger creix en 2.132 hectàrees gràcies en bona mesura a les bones perspectives de disponibilitat d’aigua de risc.
D’altra banda, l’AEFA destaca que les exportacions de farratges deshidratats espanyols van assolir les 83.587 tones el mes de juny.
El gruix correspon a les paques, amb 61.618 tones, de les quals els Emirats Àrabs Units van comprar la meitat (30.706). Els pèl·lets van arribar a 21.969 tones amb Jordània al capdavant (5.685).