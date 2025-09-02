L'atur a la província de Lleida puja un 2,68% a l'agost i es perden 753 llocs de treball
Unes 15.770 persones busquen feina a les comarques lleidatanes, 400 més que al juliol
L'atur ha pujat un 2,68% a l'agost a la demarcació de Lleida i el nombre d'aturats és de 15.770 persones, 412 més que al juliol. En comparació amb l'agost del 2024, el descens ha estat d'un 3,88% a la província, amb 637 desocupats menys, segones les dades del Ministeri de Treball.
Pel que fa a la creació de llocs de treball durant el mes d'agost a Lleida, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social s'ha reduït en 753 persones, un 0,34% menys i arribant fins als 221.753. En comparació amb el mateix mes de fa un any, però, l'increment és de 5.670 persones, un 2,62% més. D'aquesta manera, tot i que el mercat laboral empitjora respecte del juliol, a la demarcació hi ha menys desocupats i més gent treballant que fa un any.
Dels 15.770 aturats a la demarcació de Lleida, 6.361 són homes i 9.409 són dones. De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (10.439), la indústria (1.453), l'agricultura (1.144) i la construcció (1.095).
Durant el mes d'agost tots els sectors han incrementat el nombre d'aturats. Així, han entrat a les llistes 339 persones del sector serveis, 17 de l'agricultura, 39 de la indústria i 34 de la construcció. Per la seva banda, els qui no tenien feina anterior han registrat 17 persones menys, fins a les 1.639.
Pel que fa als contractes, a l'agost se n'han signat 13.352 a les comarques de Lleida. Són 4.219 menys que al juliol (-24,01%), però 602 més que fa un any (4,72%). Per tipologies, s'han formalitzat 6.356 contractes indefinits i 6.996 contractes temporals.