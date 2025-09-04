POLÍTICA
Brussel·les ofereix suport a agricultors per agilitzar el pacte amb Mercosur
Planteja més control sobre les salvaguardes que protegiran les produccions europees més sensibles. França, reticent, valora el pas de la Comissió Europea
La Comissió Europea va presentar ahir formalment els textos legals que necessiten el vistiplau dels 27 i de l’Eurocambra per a la ratificació de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, un pacte per al qual Brussel·les ofereix més control sobre les salvaguardes que protegiran les produccions europees més sensibles i reforçar els fons de crisis per a agricultors com a mesures per convèncer els més reticents, com França (sense minoria de bloqueig).
Brussel·les va intentar enllestir els documents abans de l’aturada estiuenca per facilitar-ne la ratificació abans que acabés aquest 2025 –quan es complirà un any del final de les negociacions i l’acord polític–, però les reserves de França –seguides per Polònia i Itàlia– i, en paral·lel, la crisi aranzelària amb els Estats Units van aparcar aquesta proposta fins ara.
La Comissió Europea i països defensors de l’acord, com els casos d’Espanya (malgrat les reticències de sectors agroalimentaris) i Alemanya, defensen que el nou conveni permetrà establir “la zona més gran de lliure comerç del món”, ja que els mercats europeus juntament amb els de l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai sumaran uns 700 milions de consumidors.
Segons va apuntar el desembre passat la cap de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, el nou marc estalviarà 4.000 milions en aranzels als exportadors europeus; per exemple amb la supressió progressiva del 35% actual que apliquen a l’automòbil europeu i d’altres que afecten maquinària o el tèxtil.
Els negociadors europeus han estat “extremament cauts” pel que fa a produccions europees sensibles com el sucre o el boví, segons afirmen fonts comunitàries, que expliquen que s’han fixat llindars per als contingents lliures d’aranzels o amb gravamen reduït, del 7,5% en el cas del boví, per exemple, la taxa del qual es dispara prop del 50% fora d’aquesta quota.El ministre de Comerç francès, Laurent Saint-Martin, ha considerat que la proposta és un pas “en la bona direcció” perquè inclou una clàusula “reforçada” per a les salvaguardes per al sector agrícola.