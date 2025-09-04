AGRICULTURA
Lleida obre la campanya de golden amb bona qualitat, calibre i volum de producció
La collita se situa en la mitjana dels últims cinc anys, amb la previsió de 86.400 tones, malgrat que un 4% inferior a l’última. És la varietat més important pel que fa a hectàrees i quilos a la província
Els agricultors de Lleida han començat aquesta setmana la campanya de recollida de poma golden, la més important per volum d’hectàrees i producció a la província, amb bones perspectives. D’una banda, es recupera el potencial productiu anterior a la gran sequera patida pel camp de Lleida. D’una altra, la qualitat és bona tant pel que fa a calibres com, especialment, des del punt de vista gustatiu. Així ho va explicar ahir el líder d’Asaja Catalunya i productor de l’Horta de Lleida, Pere Roqué.
Les previsions oficials publicades per la conselleria d’Agricultura i la patronal fructícola catalana, Afrucat, estimen que Lleida produirà 86.400 tones de golden. Aquesta xifra suposa igualar la mitjana de les últimes cinc campanyes, entre 2020 i 2024.
Si la comparació es fa amb l’any passat, s’espera una lleugera reducció del 4% davant les 90.095 tones del 2024. De fet, cal tenir en compte els efectes de la pedra, amb fins a 17 tempestes comptabilitzades amb efectes sobre els cultius per part de l’ADV Terres de Ponent.
L’esbandida primaveral i l’aigua assegurada s’ha traduït en bona mida de la fruita que va aconseguir salvar-se de la calamarsa, explica Roqué. Enrere ha quedat el tancament del canal d’Urgell en plena sequera i que va deixar sota mínims la producció a bona part del pla de Lleida. Pel que fa a la qualitat gustativa, apunta que les temperatures registrades al llarg de l’estiu han conferit a la golden elevats nivells de sucre, un extra de qualitat respecte a la competència, en especial la que representa Polònia.
La recollida de la golden s’ha iniciat enguany en dates que poden considerar-se normals, després que tant les de fruita de pinyol com la de pera arranquessin amb una setmana de mitjana d’avenç per efecte de les altes temperatures, en especial al llarg de la primavera. Malgrat els tractaments aplicats per evitar els cops de sol en la fruita, Roqué apunta que alguns fruits sí que han acabat tacats per efectes de l’excés d’insolació.
Les altes temperatures, que han superat els 40 graus durant diverses jornades al llarg de l’estiu, han obligat també en les últimes setmanes a variar els horaris de treball per evitar els moments de temperatures més elevades. Com va publicar SEGRE, s’han arribat a començar tasques de recollida, per exemple en pera conferència, a les 6 del matí.
La previsió europea situa la producció europea de poma en 10,455 milions de tones, la qual cosa suposa un manteniment de les xifres de la campanya anterior, i la tercera més baixa de l’última dècada, segons les conclusions de Prognosfruit.
L’IRTA estudia el canvi climàtic sobre el préssec
Investigadors de l’IRTA i de l’Estació Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC) han constatat que l’augment de les temperatures en la fase primerenca dels fruits avança fins a vuit dies la collita de préssec i nectarina, ocasiona un estrès oxidatiu en la fruita i fa que tendeixi a ser més allargada i canviï la composició.
L’estudi WarmPeach es va fer als anys 2023 i 2024 en finques experimentals de Gimenells i Saragossa, on arbres de tres varietats van ser introduïts en cambres d’escalfament per comprovar què passava quan estaven a quatre graus més de temperatura que la resta. Així es va poder simular l’escenari climàtic que els experts pronostiquen a finals de segle, amb temperatures entre 4 i 5 graus superiors a les actuals. L’estudi va observar el comportament de diverses varietats davant d’aquest escalfament en les fases inicials del desenvolupament del fruit, fins al tancament del pinyol, entre els mesos d’abril i maig. En concret, a Saragossa es van analitzar la varietat de préssec extreme july i, a Lleida, les varietats de nectarina nectaperf i big top.