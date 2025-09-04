Més de la meitat dels lleidatans confien la domiciliació de la seva nòmina a Caixabank
L'entitat financera consolida el seu lideratge a les comarques lleidatanes amb una quota de mercat del 52%, incrementant un 2,9% respecte al 2024
CaixaBank ha aconseguit superar les 90.000 nòmines domiciliades a les comarques de Lleida durant el juliol de 2025, arribant concretament a 90.706, el que representa un creixement del 2,9% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta fita reforça la posició de l'entitat financera com a líder al territori lleidatà, assolint una quota de mercat que s'apropa al 52% en un producte considerat estratègic per a la vinculació de clients.
Els resultats en captació de nòmines s'atribueixen principalment a l'àmplia gamma de productes i serveis financers que ofereix l'entitat. Aquesta oferta, combinada amb una extensa xarxa d'oficines i caixers automàtics, configura una proposta de valor única dins del sector bancari, segons ha comunicat CaixaBank aquest juliol de 2025.
A nivell estatal, l'entitat disposa d'una infraestructura formada per més de 3.500 oficines retail i 11.000 caixers automàtics, complementada amb un equip de professionals especialitzats. Cal destacar també el servei d'oficines mòbils que presta l'entitat financera, una iniciativa que garanteix l'accés als serveis bancaris en aquelles poblacions que no disposen d'oficina bancària física o que presenten limitacions d'accés.
Avantatges de la domiciliació nòmina
Entre els principals serveis als quals poden accedir els clients que domicilien la seva nòmina a CaixaBank, destaca especialment el programa Dia a Dia, un paquet integral que reuneix els serveis bancaris més habituals sota una mateixa quota. Aquest paquet inclou compte corrent, targetes, transferències, domiciliació de rebuts, accés a caixers automàtics i a la banca online, entre altres prestacions, simplificant així la gestió financera dels clients.