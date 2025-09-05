EMPRESES
Grup Pujol va facturar el 2024 210 milions, un 3,7% més
El gruix procedeix de la seua àrea industrial. La firma ha invertit 8 milions a millorar en eficiència i sostenibilitat
Grup Pujol va tancar l’any 2024 amb una facturació agregada de 210 milions d’euros, un 3,71% més que en l’exercici anterior. L’àrea industrial ha aportat 191,6 milions, destacant l’impuls dels projectes d’obra nova i l’augment sostingut de les vendes de ciment, mentre que la mèdica, representada per Avantmèdic, va registrar 18,5 milions. Treanor Pujol, filial britànica especialitzada en forjats prefabricats de formigó, ha incrementat la seua facturació un 36%, situant-se com la tercera empresa del sector amb més volum al Regne Unit.
Durant el 2024, el grup va destinar 8 milions d’euros a inversions, la qual cosa suposa un increment del 51% respecte a l’exercici anterior. Aquestes inversions es van destinar principalment a la compra de maquinària i digitalització per reforçar l’eficiència i sostenibilitat dels seus centres productius.
D’altra banda, es va crear la marca Ribalta Pujol, una nova societat dedicada al formigó que compta amb sis plantes a tot Catalunya. L’empresa té una capacitat de producció superior als 120.000 metres cúbics anuals i una facturació estimada de 9 milions d’euros.
Durant l’any passat Pujol va incorporar 106 nous treballadors, augmentant la plantilla fins a les 827 persones, de les quals en total un 34 per cent són dones, molt per sobre de la mitjana estatal al sector (11,4%).
En el marc del seu pla de desenvolupament intern, la firma també va impartir més de 5.000 hores de formació, un 28% més que en l’exercici previ, amb l’objectiu de reforçar les competències tècniques i transversals del seu equip.
De cara al present exercici, el grup manté el compromís de continuar creixent, prioritzant la reinversió dels beneficis. En aquest sentit, destaquen les inversions previstes al polígon ReGenera de les Borges Blanques i a Mollerussa, amb projectes que s’estima que tindran un impacte directe en la creació de llocs de treball i també en el teixit econòmic i social del territori.