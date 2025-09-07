AGRICULTURA
ERC es reuneix amb JARC per tractar demandes del sector agrari
La portaveu d’ERC a l’ajuntament de Lleida, Jordina Freixanet, la diputada al Parlament Montse Bergés i el referent en matèria d’agricultura de la Federació d’ERC de Ponent, Carmel Mòdol, es van reunir ahir amb representants de JARC per treballar en les principals reivindicacions del sector agrari i traslladar-les a la Paeria i al Parlament. Millores en la normativa catalana d’arrendaments rústics van ser una de les principals demandes.