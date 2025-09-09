GUARDONS
Pomona Fruits, premiada per Agricultura per la innovació en l’activitat agrària
L’empresa familiar Pomona Fruits d’Ivars d’Urgell ha estat reconeguda pel ministeri d’Agricultura amb el segon premi a la categoria “Excel·lència a la innovació en l’activitat agrària” en la setzena edició dels Premis d’Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals. Així reconeixen el seu treball, centrat en la producció de fruita ecològica mitjançant tècniques de cultiu regeneratiu, biodinàmic i agricultura de precisió. L’acte d’entrega dels guardons tindrà lloc el 15 d’octubre.
D’altra banda, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va visitar ahir el celler Cervisera en companyia del seu gerent i el president de la DO Costers del Segre des de mitjans del passat mes de juliol, Isidre Ribalta. El celler, que es troba immens en plena campanya de la verema, espera aconseguir entre 8 i 10 milions de quilos de raïm a la zona de les valls del riu Corb, integrades a la DO.
El sector calcula que la recuperació de la producció podria situar-se de manera general entre un 25 i un 30% més que l’any anterior. Durant la seua visita Ribalta va explicar a Crespín els reptes de futur de la DO, que passen per intensificar la cohesió entre els cellers integrats, així com el creixement tant en mercats estatals com internacionals.