INVESTIGACIÓ
La poma tutti, ‘creada’ a Lleida, es produirà en 300 hectàrees a la Xina
Les pomes tutti, la primera varietat del món creada específicament per tolerar climes càlids, fan un nou pas en la seua expansió internacional. VentureFruit, soci estratègic per a la comercialització de les varietats del Hot Climate Partnership, ha firmat un acord amb l’empresa Joy Wing Mau, un dels principals productors i distribuïdors de fruita de la Xina, que preveu plantar-ne 300 hectàrees.
Morgan Rogers, director general de VentureFruit, explica que és un pas clau per assolir l’objectiu d’arribar a les 1.200 hectàrees a escala mundial el 2030. You Wenzhe, directiu de Joy Wing Mau, assegura que “seleccionar varietats adaptades a un clima cada vegada més extrem és essencial per a nosaltres. Des que vam visitar les parcel·les d’assaig a Catalunya, vam veure el potencial de la tutti i ens entusiasma portar-la als productors i consumidors xinesos”. El Hot Climate Partnership és un programa de millora genètica impulsat per Plant & Food Research (Nova Zelanda), Fruitfutur (Catalunya) i l’IRTA, per crear noves varietats de pomes i peres adaptades a l’escalfament global. La tutti és el primer èxit d’aquest programa, fruit de més de vint anys d’investigació a Lleida i de l’avaluació de més de 100.000 arbres.