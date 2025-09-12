LABORAL
Les multes de la Inspecció de Treball a empreses de Lleida es disparen més del 31%
L’any passat van superar els quatre milions d’euros. Els inspectors tanquen més de 4.500 expedients després de portar a terme tres mil visites, segons el balanç de la Generalitat del 2024
La Inspecció de Treball va proposar l’any passat sancions per valor de 4,13 milions d’euros a empreses de Lleida, una xifra que representa un increment del 31,2% respecte a l’exercici anterior, o el que és el mateix, gairebé un milió més. Així consta a l’últim informe fet públic per la conselleria de Treball. Tot això malgrat la caiguda en el nombre d’expedients finalitzats al llarg de l’exercici. En concret van ser 4.551 davant els 5.964 del 2023.
L’activitat inspectora va ser més efectiva l’any passat si es té en compte el nombre de visites a empreses i els expedients finalitzats. Treball xifra en 2.946 les visites, amb la qual cosa la ràtio és d’un 64,7%. Representa una millora de gairebé 21 punts percentuals en comparació amb el 2023. Una altra de les dades que destaca és que s’incrementa el nombre de treballadors afectats per les actuacions del personal d’Inspecció, que va ascendir a 54.478 lleidatans, 272 més en un any.
Una de les dades positives de l’informe és que als dos últims exercicis no s’han detectat casos de gravetat com per paralitzar el treball als llocs inspeccionats. És una mesura que es pren en casos extrems en els quals es detecta un risc per als treballadors.
Una de les irregularitats detectades correspon a jornades reals que són superiors a les declarades en contractes a temps parcial. En concret, van ser 49 casos en homes, davant els 35 del 2023, i 43 en dones, xifra que suposa més del doble dels 19 d’un any enrere. Tanmateix, descendeixen els casos irregularitats en la contractació eventual que, en realitat, havia de ser indefinida. Després de revisar 2.343 contractes, l’any passat es van convertir en estables 141, dels quals 81 van correspondre a homes i 60 a dones. El 2023, les conversions van ser més del doble, fins s arribar a 368.
L’informe especifica les sancions en funció del tipus d’infracció i les referides a seguretat i salut en el treball ascendeixen a 867.785 euros, una xifra que representa un lleuger increment del 2,8%. En matèria de relacions laborals la xifra va patir un increment per sobre del 34%, fins als 610.028 euros.
Les infraccions en l’àrea d’ocupació i estrangeria van representar poc més d’un milió d’euros en sancions, davant de les 836.353 de l’exercici anterior. Els treballadors afectats per aquests casos a Lleida van ser 116, la qual cosa n’implica 77 menys.
En marxa el pla per endurir el registre horari
El ministeri de Treball va treure ahir a consulta pública el projecte de reial decret per desenvolupar el nou registre de jornada i el dret a la desconnexió dels treballadors, sense que passessin ni 24 hores des que decaigués al Congrés el projecte de llei de rebaixa de la jornada. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que els empresaris temen aquest nou sistema de control horari amb què es pretén posar fi a les més de 2,6 milions d’hores extraordinàries sense retribuir que es fan a Espanya cada setmana.
Els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, van reclamar ahir que el pròxim Consell de Ministres aprovi el nou registre horari, una norma que consideren “clau” per aturar el “frau massiu” d’hores extraordinàries no pagades, no cotitzades i no declarades que es produeix cada setmana a Espanya. Sobre la llei de les 37,5 hores, Díaz va advertir Junts que en una negociació “no es pot condicionar l’absolut, el tot”. A més a més, va restar importància al fet que Pedro Sánchez no estigués en la votació dimecres al Congrés i que se n’anés al cine amb la seua esposa.