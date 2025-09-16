AGRICULTURA
Investigació de l’IRTA per reduir problemes de pell en les pomes
Treball contra el ‘cracking’ en les varietats fuji i rosy glow amb reg de precisió i bioestimulants. Grup operatiu liderat per Fruilar amb Tornafruit i Afrucat
El clivellament de pell, el fenomen conegut com cracking, en algunes varietats de poma representa un important problema de minva de fruita comercialitzable que passa factura als productors. D’aquí la importància del projecte pilot Promcrack per buscar fórmules per evitar-ho. Compta amb el lideratge de l’empresa lleidatana Fruilar, juntament amb Tornafruit de Tornabous i la patronal fructícola Afrucat i l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com a centre tecnològic. L’objectiu és minimitzar el cracking en les varietats de poma fuji i rosy glow, explica l’IRTA.
Aquesta alteració afecta greument la qualitat i conservació de la fruita i, per tant, la comercialització, podent arribar a suposar pèrdues de més del 50 per cent de la collita en aquestes varietats. Els factors que l’originen són diversos, des de l’estrès hídric a la nutrició desequilibrada, passant per la maduresa excessiva, les altes temperatures o la radiació solar.
“A través del projecte pilot innovador Pomcrack, volem comprendre millor els factors que ho desencadenen i trobar estratègies eficients per minimitzar-ne la incidència”, explica l’investigador Luis González.
Vies d’investigació
El projecte aposta per una gestió de reg de precisió, monitorant l’estat hídric dels arbres en temps real mitjançant microtensímetres. Permetrà optimitzar el reg i ajustar-lo a les necessitats reals dels arbres segons la seua fisiologia i entorn climàtic. A més, es posaran a prova diferents tractaments amb bioestimulants, protectors de cutícula i hormones vegetals per reforçar la resistència de la pell de la fruita i reduir les esquerdes, indica l’IRTA. També s’introduirà una tècnica innovadora de tinció de la fruita per identificar els períodes més sensibles al cracking i aplicar els tractaments en el moment més efectiu.
Així mateix, s’avaluarà l’estat nutricional de les plantes, així com la influència de les condicions climàtiques locals, prestant especial atenció a les temperatures extremes, un factor clau en el context de canvi climàtic.