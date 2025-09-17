Montse Pujol, nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu
Relleva en el càrrec Josep Serveto, qui ha estat al capdavant de l’esdeveniment des del 2022
Montse Pujol i Torrent ha estat nomenada nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, recollint el testimoni de Josep Serveto, qui ha liderat la Trobada des de l’any 2022. Pujol, fundadora i Directora General del Grup PMP ha estat ratificada per unanimitat per part dels membres de la Junta.
En el seu comiat, Josep Serveto i Puig ha volgut expressar el seu agraïment per aquests anys de presidència i ha destacat que “ha estat un honor encapçalar la Trobada Empresarial al Pirineu i contribuir a reforçar-ne el paper com a punt de trobada clau per al teixit econòmic i empresarial”.
Per la seva part, Pujol ha manifestat que “assumir la presidència de la Trobada és una responsabilitat i, alhora, una oportunitat per continuar fent créixer aquest esdeveniment, que és referència a tot el país”. També ha subratllat que un dels seus objectius serà “mantenir la vocació de generar diàleg i impuls empresarial, posant en valor el territori i els seus projectes”.
La Trobada Empresarial al Pirineu ja treballa en l’organització de la seva 37a edició, que se celebrarà el 2026 a La Seu d’Urgell, amb la voluntat de continuar sent un espai de reflexió, debat i projecció per a empresaris i directius d’arreu.
Pujol, membre de la Junta Executiva des de l’any 2020
Va iniciar la seva trajectòria en l’empresa familiar dedicada a prefabricats estructurals, i l’any 2000 va fundar el seu projecte empresarial propi. Es va destacar amb la Casa Kyoto (2006), un dels primers habitatges bioclimàtics i prefabricats d’Espanya, guardonat amb diversos premis de sostenibilitat.
Grup PMP ha impulsat un model de construcció industrialitzada, amb patent pròpia que permet industrialitzar el 80 % de la construcció, amb components fabricats en fàbrica pròpia per a un muntatge ràpid i eficient.
L’empresa ha estat reconeguda amb diversos guardons: Premi Innovació en Sistemes de Construcció, Premi Lidera, Empresària de l’any (Associació App Lleida) i Premi APCE per la Implicació en el territori, entre altres.