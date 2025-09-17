Nufri ha tancat l’últim exercici amb vendes de 256 milions d’euros
Registra un benefici de sis milions, després d’un descens del 30%, i en destina tres a dividends
La fructícola Nufri de Mollerussa ha tancat l’exercici del 2024 amb vendes de 256 milions d’euros, una xifra que representa un descens del 30%, segons ha publicat Expansión i ha confirmat aquest diari de fonts properes a la companyia. Aquesta facturació representa un lleuger descens del 3% respecte als 263 milions que havia registrat l’any 2023. Del total, va facturar 227 milions per la venda de fruita al mercat espanyol i la resta, de les exportacions, sent els seus clients més grans països de la Unió Europea. Les vendes a Espanya van retrocedir un 5%, explica el diari econòmic, mentre que les registrades en altres països van repuntar un 21%.
Beneficis
L’evolució dels beneficis també registra un descens. En aquest cas, han passat dels 8,6 milions amb què va tancar el balanç del 2023 als sis milions l’any passat. Suposa una caiguda del 30%, mentre que el resultat d’explotació va baixar un 38% i es va situar en 7,5 milions d’euros. Del total de beneficis, la fructícola amb seu a Mollerussa va destinar tres milions a dividends entre els seus accionistes, un milió menys que l’exercici anterior. Els altres tres milions de guanys van anar a reserves de la companyia. Expansión afegeix que l’empresa va tancar l’exercici amb uns fons propis de 26 milions, un 6,5% més, així com amb un deute bancari de 16 milions, la qual cosa representa un 38% més que el 2023. En el capítol d’ocupació, la firma va comptar amb 190 persones l’any passat.
D’altra banda, el grup Nufri ha incrementat el capital a Indulleida i ja té el 94,11% del capital de l’empresa de transformació hortofructícola d’Alguaire. Indulleida va tancar el 2024 amb una facturació de 86 milions, amb un increment del 19 per cent en l’exercici, mentre que els beneficis una vegada pagats els impostos van arribar als 428.000 euros, amb un augment del 50 per cent.
En un altre ordre de coses, Nufri col·locarà una sèrie de panells solars fotovoltaics sobre les pomeres de la seua finca soriana de La Rasa, que en l’actualitat és la plantació d’aquests fruiters a tot Europa. Aquesta instal·lació li permetrà produir i emmagatzemar energia. La inversió prevista és d’1,3 milions d’euros i se centrarà en una de les vuit-centes hectàrees amb què compta la finca. Nufri té previstos dos projectes similars més, en aquest cas a les seues plantes lleidatanes de Mollerussa i Indulleida.