CONJUNTURA
Les pimes de Lleida ingressen una mitjana anual d’1,64 milions
La productivitat per treballador repunta un 8,3% el 2013, fins als 51.900 euros
La rendibilitat financera del conjunt de les pimes de Lleida el 2023 es va situar en el 12,8%, la qual cosa suposa 1,5 punts per sobre de la xifra de l’any anterior, segons l’Anuari de Pimec presentat ahir a Barcelona. Explica que es tracta d’un bon indicador que manté la recuperació de l’economia malgrat les tensions inflacionàries, i que reafirma la qualitat dels negocis i la capacitat de resiliència de les empreses lleidatanes. Si s’observa la rendibilitat financera per sectors, és positiva en tots els casos i creix en els quatre grans: del 12,6% al sector primari (augment de 3,6 punts), de 14,8% en la indústria (creix 3,0 punts), 9,2% en la construcció (increment d’1,0) i 12,7% en els serveis (alça 0,4). Respecte als ingressos d’explotació, en el conjunt de les pimes de la demarcació de Lleida van augmentar en el 2023 en un 5,9%, fins als 1.649.170 euros per empresa. Tots van incrementar els seus ingressos d’explotació: en un 9,6% al sector primari, fins als 1,50 milions per a empreses, seguit de la construcció (8,0% i 1,26 milions), la indústria (7,0% i 2,75 milions ) i, finalment, els serveis (4,5% i 1,54 milions).
La productivitat del treball mesurada en termes de valor afegit brut per ocupat a les pimes es va situar, de mitjana, en 51.990 euros, amb un repunt del 8,3% respecte al 2022. Les despeses de personal per treballador també van créixer, en un 5,9%, fins als 34.809 euros. D’aquesta manera, la combinació dels indicadors es tradueix en una reducció del pes de les despeses de personal sobre el Valor Afegit Brut (VAB) d’1,5 punts percentuals en comparació amb un any enrere, fins al 67,0%.
El president de Pimec insisteix en el rebuig de l’opa al Sabadell
El president de Pimec, Antoni Cañete, va instar ahir els accionistes del Sabadell a rebutjar l’opa del BBVA. “Potser guanyen alguna cosa en l’acció, però el dia que com a empresaris vagin a demanar un préstec, no el tindran”, va dir. El BBVA va recordar el seu compromís amb pimes i autònoms, a més de no tancar cap oficina especialitzada en empreses, i mantindrà durant tres anys (prorrogables dos anys més si així ho decideix la CNMC) les línies de circulant a totes les pimes, entre altres mesures.