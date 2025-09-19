NEGOCIS
Reempresa ha ajudat a mantenir 339 pimes lleidatanes des del 2011
Empreses que han canviat d’amo i continuen en funcionament. Quatre de cada deu pertanyen al sector del comerç i el 76% té menys de 3 treballadors
Les pimes representen més del 90% del teixit empresarial lleidatà, moltes de les quals són empreses familiars que tard o d’hora han d’afrontar un procés de relleu generacional o reestructuració que permeti que el projecte empresarial continuï endavant. Des de l’any 2011 i fins a aquest mateix mes de setembre a la província de Lleida s’han transmès 339 empreses que continuen actives després del canvi de propietari, segons es desprèn d’un informe elaborat amb dades del Centre Reempresa de Catalunya, una iniciativa de la patronal Cecot en col·laboració amb la fundació Autoocupació, especialitzada en la compravenda de pimes. El gruix de les operacions que s’han portat a terme en el comerç, un sector que concentra quatre de cada 10 de les transmissions que s’han fet a la demarcació en els últims catorze anys. A aquest el segueixen el dels serveis i l’hostaleria, amb el 27% del total cada un, i la indústria, amb tot just un 4%. Del total de les empreses que han passat de mans, el 74% tenien entre 1 i 3 treballadors i un 20% entre 3 i 5. La resta eren autònoms (2%), empreses amb fins a 10 treballadors (3%) o de més de 10 empleats (1%).
Si ens centrem en els nou primers mesos d’aquest any, a la demarcació s’han portat a terme a través de Reempresa 27 operacions, que han generat una inversió induïda de més d’1,6 milions d’euros, la xifra més alta des de l’any 2011. Per la seua part, el preu mitjà de les transmissions s’ha acostat als 70.000 euros.
En el conjunt de Catalunya des del 2011 s’han transferit amb èxit un total de 5.365 empreses amb una inversió induïda de 281,7 milions d’euros. Els sectors serveis, comerç i hostaleria concentren més del 75% de les operacions.
El de la indústria, malgrat ser el menys representatiu pel que fa a volum, concentra les transmissions de més valor econòmic. El 82% d’aquestes pimes segueixen actives després del canvi de propietari, una taxa molt superior a la de les empreses de nova creació.
Quant al perfil d’empresaris, la meitat dels que deixen els seus negocis tenen de mitjana més de 50 anys i ho fan “principalment per motius de jubilació”, i pel que fa als emprenedors se situen entre els 30 i 50 anys. És per això que des de Reempresa posen de manifest “la creixent importància de la transmissió empresarial com a via de continuïtat per a les pimes catalanes”.