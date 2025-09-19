Ros Roca inverteix 25 milions d'euros en una nova planta de producció a Tàrrega
La filial del grup neerlandès Terberg fabrica equips per a recollir escombraries i crea 200 llocs de treball en 3 anys
L’empresa Ros Roca, filial del grup neerlandès Terberg, ha inaugurat aquest divendres una nova planta de producció a Tàrrega, on ha invertit 25 milions d'euros i per a la qual ha creat 200 llocs de treball en els darrers tres anys. Es tracta de l’ampliació de les seves instal·lacions fins als 96.000 metres quadrats. La planta està dedicada a la producció de diferents modalitats d’equips recol·lectors d’escombraries, amb una capacitat total de fabricació de 2.000 unitats. El projecte ha comptat amb el suport d’ACCIÓ i ajuts de la línia de subvencions a inversions empresarials d’alt impacte per a altres projectes. El 70% de la producció de Tàrrega s'exporta a fora.
Originària de Tàrrega, Ros Roca es va fusionar l’any 2016 amb el grup neerlandès Terberg, que va iniciar així la seva presència a Catalunya. Amb aquest projecte d’ampliació, s’ha donat resposta a la necessitat de continuar guanyat dimensió i capacitat productiva de manera eficient, segons el responsable de Ros Roca i COO de la divisió del grup a escala europea, Pere Petit. Part de la inversió s’ha destinat a l’adquisició de nova maquinària i a l’automatització de processos. A més, la companyia té previst seguir ampliant les seves instal·lacions en fases posteriors.
El 70% de la producció de la fàbrica de Tàrrega es destina a l’exportació, tant a mercats europeus com França, Polònia, Alemanya, Països Baixos o Portugal, com a d’altres de llunyans com Malàisia, Singapur, Emirats o l’Amèrica Llatina, entre d’altres.
Ros Roca factura anualment al voltant de 163 milions d'euros i dona feina a més de 600 persones. L’empresa catalana va tancar el 2024 amb la producció de més de 15.000 contenidors i 1.400 caixes recol·lectores. Per la seva banda, a escala global, el grup Terberg, que té més de 150 anys d’història i origen familiar, supera els 3.000 treballadors i una facturació de més de 1.300 milions d'euros. La multinacional té presència en una quarantena de països i exporta a més d’un centenar de mercats. A banda de la de Tàrrega, té tres plantes productives més a Europa, a més de centres de distribució i filials arreu del món.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacat que les noves instal·lacions no només representen una “inversió econòmica important” sinó també un “compromís ferm amb el desenvolupament sostenible, la innovació tecnològica, el territori català i la generació d’ocupació de qualitat”.